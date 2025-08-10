22h ngày 10/8, sân Wembley:

Liverpool bước vào trận Siêu cúp với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi dễ dàng đăng quang vì các đối thủ cạnh tranh như Man City hay Arsenal "buông súng" sớm.

Với Crystal Palace, họ đã chấm dứt 120 năm chờ đợi danh hiệu lớn đầu tiên, đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5 vừa qua.

Cuộc đối đầu ở Wembley hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: V.D

Tuy nhiên, kể từ đó, mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ với đoàn quân HLV Oliver Glasner. Palace vẫn chờ phán quyết từ UEFA xem có được dự Europa League hay bị đẩy xuống sân chơi Conference League.

Bản thân chiến lược gia người Áo cũng vô cùng thất vọng về mùa hè "thụ động" của CLB. Đến nay, họ mới đưa về hai tân binh là Walter Benitez và Borna Sosa, chủ yếu vá lỗ hổng đội hình.

Thủ quân Marc Guehi chỉ còn một năm hợp đồng và đang nhấp nhổm ra đi. Trả lời trước truyền thông, Glasner ngán ngẩm: "Marc và tôi đang chịu chung số phận".

Trái ngược là mùa hè bận rộn với chiến dịch mua sắm chưa từng có của Liverpool. Họ mạnh tay vung hơn 200 triệu bảng để nâng cấp đội hình.

Florian Writz cập bến Anfield với mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh. Bên cạnh là những bản hợp đồng đình đám như Hugo Ekitike, Milos Kerkez hay Jeremie Frimpong.

Florian Writz được đặt nhiều kỳ vọng - Ảnh: LFC

Liverpool cũng có màn chạy đà hoàn hảo trước Siêu cúp bằng hai chiến thắng trước Bilbao đầu tuần. Bên cạnh đó là việc đánh bại Preston North End cùng Yokohama F Marinos.

Hồi tháng 3 vừa qua, Liverpool từng bị Newcastle đánh gục tại Wembley ở chung kết Carabao Cup. Trở lại sân đấu này, Salah và các đồng đội quyết tâm chuộc lỗi.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson bị đau nhẹ nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính.

Crystal Palace: Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne sẵn sàng trở lại. Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.