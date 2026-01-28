3h ngày 29/1, sân Etihad:

Trải qua vòng bảng Champions League khó khăn năm ngoái, Man City kết thúc ở vị trí tận 22 nên đã đặt mục tiêu thể hiện tốt hơn ở mùa giải này.

Đoàn quân Pep Guardiola có khởi đầu như mơ, thắng 3, hòa 1 sau 4 lượt đấu mở màn, bao gồm chiến thắng ấn tượng trước Napoli (2-0) và Borussia Dortmund (4-1).

Man City khát khao giành 3 điểm - Ảnh: Uefa

Dù để thua Leverkusen, Man City lập tức lấy lại phong độ khi đánh bại Real Madrid. Tiếc rằng, chuỗi bất bại của họ kết thúc khi gục ngã trước MU và thảm bại bẽ mặt trước Bodo Glimt.

Thất bại trước đại diện Na Uy đẩy Citizens xuống vị trí thứ 11 trên BXH Champions League, cùng được 13 điểm giống 8 đội khác.

Điều đó đồng nghĩa, Haaland cùng các đồng đội buộc phải thắng Galatasaray và kết quả các trận đấu cùng giờ có lợi cho họ để tránh phải xuống chơi vòng play-off.

Etihad là điểm tựa vững chãi cho Man "xanh". Tinh thần của các học trò Pep cũng được cải thiện đáng kể, sau khi vừa giành chiến thắng nhẹ nhàng Wolves hồi cuối tuần.

Về phần Galatasaray ở vị trí 17, họ cũng cần tập trung vào việc đảm bảo lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Cầu thủ Man City tự tin trước cuộc chạm trán - Ảnh: MCFC

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng giàu truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn biết cách thể hiện phẩm chất tại Champions League mùa này, tiêu biểu là chiến thắng 1-0 trước Liverpool.

Ilkay Gundogan và Leroy Sane sẽ có dịp trở lại "mái nhà xưa" Etihad đối đầu đội bóng cũ. Kết hợp cùng với những hảo thủ từng chinh chiến Ngoại hạng Anh như Davinson Sanchez, Lemina hay Torreira, Galatasaray kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 2 hòa (0: 2) - TX: 3 3/4

Dự đoán: Man City thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Man City: John Stones, Nico Gonzalez, Oscar Bobb, Ruben Dias, Savinho, Mateo Kovacic và Josko Gvardiol chấn thương. Rodri bị treo giò.

Galatasaray: Enes Buyuk, Wilfried Singo, Arda Unyay và Metehan Baltaci không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly; Cherki, Foden, Lewis, Silva, Doku; Haaland

Galatasaray: Cakir; Sallai, Bardakci, Sanchez, Jakobs; Lemina, Torreira; Sane, Gundogan, Yilmaz; Osimhen.