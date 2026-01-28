Trải qua vòng bảng Champions League khó khăn năm ngoái, Man City kết thúc ở vị trí tận 22 nên đã đặt mục tiêu thể hiện tốt hơn ở mùa giải này.
Đoàn quân Pep Guardiola có khởi đầu như mơ, thắng 3, hòa 1 sau 4 lượt đấu mở màn, bao gồm chiến thắng ấn tượng trước Napoli (2-0) và Borussia Dortmund (4-1).
Dù để thua Leverkusen, Man City lập tức lấy lại phong độ khi đánh bại Real Madrid. Tiếc rằng, chuỗi bất bại của họ kết thúc khi gục ngã trước MU và thảm bại bẽ mặt trước Bodo Glimt.
Thất bại trước đại diện Na Uy đẩy Citizens xuống vị trí thứ 11 trên BXH Champions League, cùng được 13 điểm giống 8 đội khác.
Điều đó đồng nghĩa, Haaland cùng các đồng đội buộc phải thắng Galatasaray và kết quả các trận đấu cùng giờ có lợi cho họ để tránh phải xuống chơi vòng play-off.
Etihad là điểm tựa vững chãi cho Man "xanh". Tinh thần của các học trò Pep cũng được cải thiện đáng kể, sau khi vừa giành chiến thắng nhẹ nhàng Wolves hồi cuối tuần.
Về phần Galatasaray ở vị trí 17, họ cũng cần tập trung vào việc đảm bảo lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng giàu truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn biết cách thể hiện phẩm chất tại Champions League mùa này, tiêu biểu là chiến thắng 1-0 trước Liverpool.
Ilkay Gundogan và Leroy Sane sẽ có dịp trở lại "mái nhà xưa" Etihad đối đầu đội bóng cũ. Kết hợp cùng với những hảo thủ từng chinh chiến Ngoại hạng Anh như Davinson Sanchez, Lemina hay Torreira, Galatasaray kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ.
Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 2 hòa (0: 2) - TX: 3 3/4
Dự đoán: Man City thắng 3-1
Thông tin lực lượng
Man City: John Stones, Nico Gonzalez, Oscar Bobb, Ruben Dias, Savinho, Mateo Kovacic và Josko Gvardiol chấn thương. Rodri bị treo giò.
Galatasaray: Enes Buyuk, Wilfried Singo, Arda Unyay và Metehan Baltaci không thể ra sân.
Đội hình dự kiến
Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly; Cherki, Foden, Lewis, Silva, Doku; Haaland
Galatasaray: Cakir; Sallai, Bardakci, Sanchez, Jakobs; Lemina, Torreira; Sane, Gundogan, Yilmaz; Osimhen.
|Lịch thi đấu
|League Stage - 8
|29/01/2026 03:00:00
|Napoli - Chelsea
|29/01/2026 03:00:00
|Borussia Dortmund - Inter
|29/01/2026 03:00:00
|Monaco - Juventus
|29/01/2026 03:00:00
|Paris Saint Germain - Newcastle
|29/01/2026 03:00:00
|Eintracht Frankfurt - Tottenham
|29/01/2026 03:00:00
|Pafos - Slavia Praha
|29/01/2026 03:00:00
|Atletico Madrid - Bodo/Glimt
|29/01/2026 03:00:00
|Manchester City - Galatasaray
|29/01/2026 03:00:00
|PSV Eindhoven - Bayern Munich
|29/01/2026 03:00:00
|Bayer Leverkusen - Villarreal
|29/01/2026 03:00:00
|Athletic Club - Sporting CP
|29/01/2026 03:00:00
|Ajax - Olympiakos Piraeus
|29/01/2026 03:00:00
|Union St. Gilloise - Atalanta
|29/01/2026 03:00:00
|Arsenal - Kairat Almaty
|29/01/2026 03:00:00
|Liverpool - Qarabag
|29/01/2026 03:00:00
|Barcelona - FC Copenhagen
|29/01/2026 03:00:00
|Benfica - Real Madrid
|29/01/2026 03:00:00
|Club Brugge KV - Marseille