Tinh thần khác

Old Trafford chứng kiến một buổi chiều mang dáng dấp của lịch sử: Michael Carrick trở lại băng ghế huấn luyện MU và ngay lập tức tạo nên dấu ấn đậm nét bằng chiến thắng trước gã hàng xóm ồn ào Man City.

Trong trận derby Manchester mà bản thân hiểu quá rõ, Carrick ra mắt theo cách ấn tượng nhất. Chiến thắng 2-0 không khác gì cái tát thẳng vào tham vọng và niềm kiêu hãnh chiến thuật của Pep Guardiola.

MU có trận đấu rất hay. Ảnh: MUFC

Đó là màn ra mắt trong mơ, tại Nhà hát của những giấc mơ. Carrick chỉ mới tiếp quản đội bóng trong vai trò tạm quyền, giữa bối cảnh MU khởi đầu mùa giải đầy bất ổn và vừa chia tay Ruben Amorim.

Thay vì thận trọng quá mức, cựu tiền vệ người Anh đưa ra những lựa chọn rõ ràng, với hàng thủ 4 người, khối đội hình gọn gàng, ưu tiên cường độ và sự trực diện.

Chỉ 2 gương mặt trong đội hình xuất phát là những bản hợp đồng thời Ruben Amorim – Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu, người được đẩy lên đá như tiền đạo trái; cùng Kobbie Mainoo đá chính.

Trận derby Manchester lần này mang đúng bản chất của một cuộc đối đầu thù địch. Căng thẳng bùng lên từ khán đài rồi lan xuống mặt cỏ. Mỗi pha tranh chấp đều như có lửa.

MU nhập cuộc với tốc độ và sức mạnh, trong khi Man City cố gắng kéo trận đấu về nhịp quen thuộc bằng việc kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, đó là thứ kiểm soát mang tính hình thức, nhiều đường chuyền, ít đột phá, thiếu sắc bén khi tiến đến vòng cấm địa chủ nhà.

Đã lâu rồi Old Trafford mới thấy tinh thần rực lửa đến thế từ đội nhà. Ngay từ những phút đầu, MU cho thấy họ ra sân để thắng. Chính tinh thần ấy đã làm nên khác biệt. Cú đánh đầu dội xà của Harry Maguire ở phút thứ ba là lời cảnh báo.

Mainoo nổi bật khi trở lại đá chính. Ảnh: MUFC

Mỗi lần “Quỷ đỏ” chuyển trạng thái, hàng thủ áo xanh lại lộ rõ sự mong manh. Hai bàn thắng bị từ chối vì việt vị trong hiệp 1 không làm MU nản lòng, mà càng củng cố niềm tin rằng họ đang đi đúng hướng.

Dấu ấn Carrick

Hiệp 2 là lúc dấu ấn của Carrick trở nên rõ ràng nhất. MU không co cụm phòng ngự, cũng không lao lên một cách vô tổ chức. Họ kiên nhẫn chờ thời cơ, chấp nhận để Man City cầm bóng ở những khu vực không nguy hiểm.

Như thường lệ, Pep Guardiola vẫn tin rằng quyền kiểm soát sẽ mang lại chiến thắng. Nhưng lần này, sự kiểm soát ấy trống rỗng.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu xuất hiện ở phút 65, phơi bày tất cả những vấn đề của Man City.

Từ một tình huống đá phạt trước vòng cấm MU, City mất bóng và lập tức bị phản công. Bốn cầu thủ áo đỏ lao lên đối đầu 2 hậu vệ, kết thúc bằng pha ghi bàn của Mbeumo.

Sau bàn thua, Man City gần như sụp đổ về mặt ý tưởng. Haaland bị cô lập hoàn toàn, Foden không có mặt để tạo ra sự khác biệt, còn Doku và Semenyo chỉ dừng lại ở những nỗ lực cá nhân vô vọng.

Man City cầm bóng, nhưng không biết làm gì với nó. Pep Guardiola bất lực ngoài đường biên, phản ánh rõ việc đội bóng của ông không tìm được lối thoát.

Cái tát thứ hai được Carrick và các học trò tung ra sau đó 11 phút. Cunha thoát xuống tạt bóng từ cánh phải, hàng thủ City như bị thôi miên, Dorgu băng vào dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.

Carrick để lại dấu ấn đậm nét. Ảnh: MUFC

Trận đấu coi như khép lại ở đó với Man City. Thậm chí, nhờ VAR mà “Pep Team” thoát được bàn thua khác trong thời gian bù giờ, khi Cunha kiến tạo cho Mason Mount dứt điểm.

Chiến thắng này mang ý nghĩa vượt xa 3 điểm. Với MU, đó là cú hích tinh thần cực lớn, đưa họ trở lại cuộc đua giành vé Champions League và thắp lên hy vọng về giai đoạn ổn định hơn dưới tay Carrick.

Với cá nhân Carrick, đó là lời khẳng định rằng ông không chỉ là giải pháp tình thế, mà có thể đặt nền tảng cho tương lai, cho dù ai đó sẽ tiếp quản CLB vào mùa hè.

Ngược lại, Man City của Guardiola không biết chiến thắng sau 4 trận Ngoại hạng Anh trong năm 2026.

Một chút an ủi cho Man City là Arsenal bị Nottingham Forest níu chân. Lần đầu tiên kể từ 2012, “Pháo thủ” hòa 2 trận Premier League liên tiếp với tỷ số 0-0.

Tuy vậy, với phong độ trồi sụt, khoảng cách 7 điểm ít hơn Arsenal là thách thức lớn với Man City.