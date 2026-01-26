Sau khi khiến Man City thua trắng 2 bàn ở derby thành Manchester cuối tuần trước, MU tiếp tục làm câm lặng Emirates với màn ngược dòng mãn nhãn 3-2 trước Arsenal.

Bàn phản lưới của Lisandro Martinez (29’) giúp Pháo thủ vượt lên, nhưng Mbeumo đã tận dụng sai lầm Zubimendi để gỡ hòa cho MU (39’).

MU tuần trước hạ Man City, tuần này thắng ấn tượng Arsenal. Ảnh: MUFC

Đến phút 50, tỷ số là 2-1 cho Quỷ đỏ, với cú sút xa tuyệt đẹp thành bàn của Patrick Dorgu. Mikel Merino quân bình 2-2 ở phút 84, thắp lên hi vọng cho đoàn quân của Arteta. Tuy nhiên, Cunha làm câm lặng Emirates chỉ vài phút sau đó, mang về chiến thắng ấn tượng 3-2 cho MU.

Với kết quả này, MU nhảy lọt lên thứ 4 trong BXH Premier League sau 23 lượt đấu, trong khi Arsenal chỉ còn hơn Man City 4 điểm.

Carrick khiến các fan ngất ngây, bởi 2 chiến thắng liên tiếp của MU trước các đối thủ mạnh nhất giải – một bộ mặt khác hẳn so với sự khổ sở, chật vật lúc Amorim còn nắm đội.

Tuy vậy, cựu danh thủ tỏ ra hết sức bình tĩnh, tuyên bố sẽ không cho phép MU tự mãn sau khi đè bẹp cả Man City lẫn Arsenal.

“Như tôi đã nói ngay từ ngày đầu, tôi ở đây để làm nhiệm vụ và giúp MU trở nên tốt nhất có thể. Việc có được sự kết nối theo 2 cách (là người hâm mộ và HLV trưởng) thật đặc biệt.

MU sẽ không để bị cuốn theo kết quả ấn tượng trước Man City và Arsenal. Điều quan trọng là luôn hướng đến phía trước, kiên định và làm những điều đúng đắn”.

Michael Carrick cho hay thêm rằng, chiến thắng trước Arsenal tốn sức hơn so với Man City tương đối dễ dàng: “Tôi nghĩ trận đấu với Arsenal khác với tuần trước gặp Man City.

Hẳn các ông chủ MU tiếc nuối, biết thế này thì nên bổ nhiệm Michael Carrick sớm hơn. Ảnh: MUFC

Hôm nay, Arsenal gây áp lực rất lớn lên MU, theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi không tạo được mối đe dọa thực sự và thường xuyên trong trận đấu này, như khi gặp Man City.

Nhưng tôi nghĩ có những thời điểm MU thực sự nguy hiểm và việc ghi được 3 bàn theo cách như vậy ở Emirates rất là tuyệt vời. Bị dẫn trước 1 bàn, rồi gỡ hòa, sau đó lại bị thủng lưới nhưng MU vẫn tiếp tục chiến đấu và được đền đáp. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời với chúng tôi.

Các chàng trai đã nỗ lực rất nhiều trước Arsenal. Mọi thứ không dễ dàng như MU đấu Man City. Tuần trước thì thế trận, nhịp độ và đà thắng hầu như luôn nghiêng về chúng tôi. Còn hôm nay thì toàn đội phải căng mình, chiến đấu hết sức lực. Đó là một nỗ lực phi thường của toàn đội và tôi thực sự tự hào về họ”.