Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/1/2026 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.
Nguồn ảnh: Uefa, Bodo Glimt FC, MCFC, DW Sports
|Kết quả
|League Stage - 7
|20/01/2026 22:30:00
|Kairat Almaty 1 - 4 Club Brugge KV
|21/01/2026 00:45:00
|Bodo/Glimt 3 - 1 Manchester City
|21/01/2026 03:00:00
|Real Madrid 6 - 1 Monaco
|21/01/2026 03:00:00
|Sporting CP 2 - 1 Paris Saint Germain
|21/01/2026 03:00:00
|FC Copenhagen 1 - 1 Napoli
|21/01/2026 03:00:00
|Villarreal 1 - 2 Ajax
|21/01/2026 03:00:00
|Olympiakos Piraeus 2 - 0 Bayer Leverkusen
|21/01/2026 03:00:00
|Tottenham 2 - 0 Borussia Dortmund
|21/01/2026 03:00:00
|Inter 1 - 3 Arsenal
