G_H_rQKWIAAbnpe.jpg
Đội hình ra sân Man City
G_ImzTjWkAErQSH.jpg
Man City áp đảo từ đầu với những cơ hội của Haaland 
G_IIsLTXkAIoRHj.jpg
Tuy nhiên, phút 22, đội chủ nhà bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số nhờ công Hogh
G_IItJdXMAABkYU.jpg
Niềm vui của tiền đạo Bodo Glimt
G_Im8KLWsAEPjrI.jpg
Chỉ 2 phút sau, vẫn là Hogh nhân đôi cách biệt sau pha phản công sắc lẹm
G_IHURQXkAA5W_h.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội bóng Na Uy
G_IaBo5WUAEKsSd.jpg
Sang hiệp hai, Hauge solo ngẫu hứng rồi kết thúc đẹp mắt ngoài vòng cấm ghi bàn thứ 3 cho Bodo Glimt
G_ImwTJWoAIHeF0.jpg
editorial_uefa_com fk_bodo_glimt_v_manchester_city_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md7.jpg
Phút 60, Cherki gỡ lại một bàn cho Man City
G_IRG3JWcAAgDzv.jpg
Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Rodri đóng sập cơ hội có điểm của đội khách
G_Imsu4WMAIfQ9f.jpg
Hàng thủ Man City thi đấu như mơ ngủ
G_IlHmGXUAASrUi.jpg
Nỗi thất vọng của Haaland
G_IYEi XUAAwOxD.jpg
Bodo Glimt giành chiến thắng để đời ở Champions League

Nguồn ảnh: Uefa, Bodo Glimt FC, MCFC, DW Sports

Kết quả
League Stage - 7
20/01/2026 22:30:00 Kairat Almaty 1 - 4 Club Brugge KV
21/01/2026 00:45:00 Bodo/Glimt 3 - 1 Manchester City
21/01/2026 03:00:00 Real Madrid 6 - 1 Monaco
21/01/2026 03:00:00 Sporting CP 2 - 1 Paris Saint Germain
21/01/2026 03:00:00 FC Copenhagen 1 - 1 Napoli
21/01/2026 03:00:00 Villarreal 1 - 2 Ajax
21/01/2026 03:00:00 Olympiakos Piraeus 2 - 0 Bayer Leverkusen
21/01/2026 03:00:00 Tottenham 2 - 0 Borussia Dortmund
21/01/2026 03:00:00 Inter 1 - 3 Arsenal