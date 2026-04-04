Mùa giải của Man City từng đứng trước nguy cơ trượt dài khi bị đội đầu bảng Premier League - Arsenal bỏ xa với khoảng cách 9 điểm và Real Madrid hất cẳng khỏi Champions League.

Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đã nhuộm xanh sân Wembley, với màn trình diễn xuất sắc trước Arsenal để đăng quang cúp Liên đoàn Anh.

Man City vừa đăng quang cúp Liên đoàn Anh - Ảnh: PA

Cú đúp của tài năng trẻ Nico O'Reilly giúp Man "xanh" đánh gục Arsenal 2 bàn không gỡ, qua đó đảm bảo Pep tránh được hai mùa liên tiếp trắng tay.

Những thử thách khó khăn gặp Chelsea và Arsenal tại Ngoại hạng Anh đang chờ đón Man City. Nhưng trọng tâm trước mắt là màn so tài Liverpool tại tứ kết FA Cup cuối tuần này.

Citizens đang nỗ lực thiết lập kỷ lục mùa thứ 8 liên tiếp lọt vào bán kết FA Cup. Họ sở hữu thành tích xuất sắc tại giải đấu lâu đời này, thắng 19/21 trận gần nhất trong bốn mùa giải vừa qua.

Đoàn quân Pep Guardiola cũng lập chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở FA Cup. Lần cuối cùng họ thua Middlesbrough hồi đầu năm 2015.

Thư hùng Liverpool vs Man City sẽ đánh dấu trận đầu tiên kể từ khi Salah tuyên bố rời CLB vào cuối mùa, chuẩn bị khép lại 9 năm huy hoàng với tư cách "ông vua Ai Cập".

Tiền đạo 33 tuổi vắng mặt ở cuộc đấu Brighton vòng trước vì chấn thương. Tuy nhiên, thể trạng đã hồi phục và sẵn sàng cho cuộc chạm trán tại Wembley.

Man City hy vọng nâng cao thành tích ở FA Cup - Ảnh: Khelnow

Liverpool sẽ phải căng sức đá ít nhất 10 trận ở ba giải lớn trước khi mùa bóng hạ màn. Cán đích trong tốp 5 Ngoại hạng Anh là ưu tiên hàng đầu, nhưng tiến xa ở FA Cup và Champions League cũng mang ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tương lai lâu dài của Arne Slot tại Anfield.

Liverpool phơi áo 0-3 trong chuyến hành quân đến Etihad hồi tháng 11 năm ngoái. Dẫu vậy, The Kop sẽ cảm thấy được an ủi bởi họ đã thắng cả 4 lần làm khách gần nhất trước Man "xanh" tại sân chơi FA Cup (năm 1988, 2001, 2003 và 2022).

Dự đoán: Man City thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Man City: Josko Gvardiol, John Stones và Ruben Dias vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Wataru Endo chấn thương. Khả năng ra sân của Frimpong còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Man City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Cherki.

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.