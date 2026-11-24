3h ngày 25/11, sân Etihad;

Nhận định bóng đá Man City vs Napoli: Man City phải thắng ở Champions League để chặn đà sa sút, trong khi Napoli cũng khát điểm.

Nhận định bóng đá Man City vs Napoli:

Man City của Enzo Maresca cần một chiến thắng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng phong độ. Phía bên kia Napoli đến Etihad với mục tiêu kiếm điểm để bám nhóm tranh vé play-off Champions League (3h ngày 25/11, giờ Hà Nội).

Trong 7 vòng đầu Premier League, Man City giành trọn 21 điểm. Tuy nhiên, 4 vòng tiếp theo, đội bóng của Enzo Maresca chỉ kiếm được 1 điểm.

Haaland và Man City có phong độ không ổn định. Ảnh: MCFC

Trận hòa Fulham 1-1 ngay tại Etihad cuối tuần qua kéo dài phong độ sa sút của đội bóng thành Manchester, bắt đầu bằng 3 thất bại liên tiếp trước Aston Villa, Brighton và Nottingham Forest.

Trong 4 trận ấy, Man City ghi 3 bàn và thủng lưới 7 lần. Nghiêm trọng hơn là sự thiếu kết nối giữa các tuyến, hàng thủ thi đấu lỏng lẻo.

Vì thế, Maresca cần một chiến thắng khi tiếp Napoli. Với 9 điểm sau 4 lượt Champions League, Man City đang có chỗ trong nhóm 8 đội vào thẳng vòng 1/8.

Việc giành 3 điểm sẽ giúp Man City vực dậy tinh thần, cũng như củng cố vị trí trong top 4 trước chuyến làm khách trên sân Barcelona.

Quan trọng hơn, sau khi thua Brighton rồi hòa Fulham tại Etihad ở Premier League, Man City cần thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Champions League từng giúp City ngắt mạch kết quả xấu ở giải quốc nội. Giữa 2 thất bại trước Brighton và Nottingham Forest, họ thắng Leipzig 3-2 trên sân khách.

Nhưng đó cũng là trận đấu của sự bất ổn, đồng thời thể hiện phong độ thất thường của Erling Haaland. Anh chỉ có 1 bàn trong 4 trận gần nhất cho đội nhà.

Đội bóng của Maresca cho thấy khả năng bùng nổ khi các đối thủ yếu hoặc vỡ trận. Ngược lại, họ thi đấu chật vật và không có nhiều khoảng trống để tấn công.

Napoli cũng đang trong giai đoạn gây nhiều thất vọng. Đội bóng của Max Allegri đến Manchester sau trận thắng Torino 1-0 nhờ cú sút của Scott McTominay.

Đó là chiến thắng đầu tiên của Napoli sau 3 trận, nhưng tình thế ở Champions League vẫn thúc ép đội bóng cảng miền nam Italia.

Napoli mới có 3 điểm, đứng thứ 27, ngoài khu vực giành vé play-off. Thầy trò Allegri đã thua cả 2 chuyến làm khách, đều là những tỷ số nặng: 1-3 trước Villarreal và 1-4 trên sân Porto.

De Bruyne trở lại Etihad. Ảnh: OSN

Giành 1 điểm ở Etihad có giá trị rất ý nghĩa với Napoli, nhất là khi 3 đối thủ còn lại của họ là Club Brugge, Sabah và Viking.

Allegri có lý do để giữ đội hình chặt chẽ, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công. McTominay là một lựa chọn cho những pha băng lên từ tuyến hai, như cách anh mang về 3 điểm trước Torino bằng cú sút từ ngoài vòng cấm.

Tỷ số 0-0 càng kéo dài, Napoli - trong ngày Kevin de Bruyne trở lại mái nhà xưa - càng có thể kiên trì với cách chơi của mình. Ngược lại, điều đó càng gây thêm áp lực cho Man City, khiến Maresca phải sớm có điều chỉnh.

Sau Napoli là đại chiến Arsenal, nên Man City phải làm tất cả để lấy lại nụ cười hướng về sân Emirates, nơi quyết định đến cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Thông tin trận đấu:

Đội hình dự kiến:

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernandez; Ndiaye, Foden, Cherki; Haaland.

Vắng mặt: Semenyo (chấn thương)

Nghi ngờ: Không

Bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng: Không

Napoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

Vắng mặt: Badiashile, Di Lorenzo, Lobotka, Meret, Vergera, Alisson Santos (chấn thương); Rafa Marin (treo giò).

Nghi ngờ: Không

Bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng: Không

Dự đoán: Man City thắng 2-1.