21h ngày 1/2, sân Old Trafford:

Không biết Ruben Amorim nghĩ gì khi người kế nhiệm (dù là tạm thời hay vĩnh viễn) đã đánh bại cả Manchester City và Arsenal chỉ qua hai vòng đấu Ngoại hạng Anh, theo cách khá ấn tượng.

Chiến thắng 2-0 trong trận derby Manchester mở đường cho bữa tiệc 5 bàn tại Emirates - nơi pha lập công của Mbeumo, cú rocket từ chân Dorgu và quả Cunha cứa lòng tuyệt đẹp khiến Arsenal ôm hận lần đầu tiên trên sân nhà mùa này.

MU thi đấu tưng bừng dưới thời Carrick - Ảnh: Standard

Tự tin bước vào vòng 24, Quỷ đỏ đang nhiều điểm hơn Chelsea và Liverpool trên BXH nhờ chuỗi 6 trận bất bại ở Premier League, tràn trề cơ hội cạnh tranh tấm vé dự cúp C1 mùa tới.

Việc chi mạnh tay cho hàng công hồi hè đang mang lại hiệu quả rõ rệt về mặt bàn thắng. MU xé lưới đối phương 11 trận gần đây ở Ngoại hạng Anh, đồng thời chỉ thua duy nhất 1 bàn trong ba vòng vừa qua trên sân Old Trafford.

Mất ngôi sao đang lên Patrick Dorgu buộc Michael Carrick phải tìm phương án thay thế. Nhưng trong tay ông vẫn còn nhiều quân bài chất lượng sẵn sàng nắm lấy cơ hội đá chính như Matheus Cunha, Sesko hay Mason Mount.

Carrick đã xuất sắc vượt qua hai trong số những thử thách khó khăn nhất kể từ ngày nắm quyền. Tuy nhiên, nhiệm vụ đầy thách thức khác đang chờ chiến lược gia 44 tuổi, khi đối thủ hôm nay trên ghế huấn luyện - Marco Silva đang ấp ủ giấc mơ châu Âu cùng Fulham.

Sau chuỗi phong độ thất thường giai đoạn đầu mùa, Fulham lột xác ngoạn mục hai tháng trở lại đây khi chỉ thua 1/8 trận, trong đó có 5 chiến thắng.

Fulham sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow

Harry Wilson chính là cái tên nổi bật trong chuỗi trận ấn tượng của đội bóng thành London. Mới nhất, chàng tiền vệ nhỏ con nhưng cực kỳ khéo léo này lại ghi bàn quyết định giúp Fulham ngược dòng thắng Brighton 2-1.

Hiện đang đứng thứ 7 trên BXH và chỉ cách tốp bốn 4 điểm, Fulham cũng thể hiện phong độ tốt trên sân khách, giành được 10 điểm trong 5 chuyến hành quân xa thời gian qua.

Trận lượt đi, Fulham cầm chân MU 1-1 nên họ cũng chẳng hề e ngại làm khách Old Trafford để tìm kiếm một kết quả tốt cho riêng mình.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Zirkzee còn bỏ ngỏ.

Fulham: Rodrigo Muniz và Sasa Lukic chấn thương. Tete có thể trở lại.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.