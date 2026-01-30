Nguồn tin gần gũi Cole Palmer tiết lộ, chàng tiền vệ 22 tuổi đang cảm thấy không thoải mái ở London nên bắn tiếng muốn trở lại Manchester khoác áo MU.

Tuy nhiên, có rất nhiều trở ngại để thương vụ trở thành hiện thực. Đầu tiên là mức phí chuyển nhượng chắc chắn sẽ không thấp hơn con số 100 triệu bảng.

Cole Palmer đánh tiếng muốn gia nhập MU - Ảnh: F365

Ngoài ra, phía Chelsea cũng không có ý định bán đi ngôi sao sáng giá nhất đội hình hiện tại. Giao kèo hiện tại giữa Cole Palmer và The Blues còn thời hạn đến năm 2023.

Mới nhất, HLV Liam Rosenior phát biểu: "Chuyện Cole Palmer ra đi là điều phi thực tế. Tin đồn xuất hiện từ hư không, chẳng có gì đáng tin cả.

Cole đang rất vui vẻ ở Chelsea. Thật khó để ngăn chặn những lời đồn đoán, và một số quá xa rời sự thật. Chẳng có ích gì khi bàn luận về nó cả."

Về phần MU, các sếp tại Old Trafford cũng không ưu tiên việc chiêu mộ thêm tiền vệ công ở thời điểm hiện tại, sau khi bỏ ra hơn 200 triệu bảng rước về Mbeumo, Cunha và Sesko hè năm ngoái.

Ngân sách Quỷ đỏ hè tới ưu tiên cho việc chiêu một thêm hai tiền vệ trung tâm chất lượng, sau khi để Casemiro ra đi, với 4 cái tên trong tầm ngắm là Adam Wharton, Elliot Anderson, Carlos Baleba và Alex Scott.

Chính vì thế, Cole Palmer là mục tiêu thiếu tính khả thi đối với Man United trong tương lai gần.