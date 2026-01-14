Rashford đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp trên đất Tây Ban Nha, với 7 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo trong mọi đấu trường anh góp mặt.

Barca rất muốn mua đứt chân sút người Anh hè tới, nhưng không phải với mức giá đã thỏa thuận cùng MU hồi năm ngoái.

Rashford đang chơi tốt tại Barca - Ảnh: SunSport

MU đưa ra điều khoản chuyển nhượng vĩnh viễn Rashford trị giá 26 triệu bảng Anh vào giao kèo cho mượn cầu thủ này. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan đang đàm phán để giảm con số xuống thấp hơn nữa.

Nguồn tin từ talkSPORT cho hay, hai đội bắt đầu tiến hành thương thảo về các điều khoản mới nhằm sớm hoàn tất thương vụ.

Bản thân Rashford rất muốn gia nhập, biến Barcelona thành quê hương thứ hai của mình.

Chủ tịch Barca - Joan Laporta cũng đồng tình với phương án chuyển nhượng. Ông còn nói rõ với Rashford rằng, anh luôn được chào đón ở lại.

MU sau khi chia tay Ruben Amorim cũng sẵn sàng bán Rashford, bất chấp những thay đổi trên ghế huấn luyện.

Đội bóng thành Manchester muốn thu về lợi nhuận xứng đáng. Thế nhưng, Barcelona vẫn trong cảnh khó khăn tài chính.