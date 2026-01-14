MB đưa tin, MU chính là CLB đầu tiên liên hệ với đội ngũ Xabi Alonso hỏi về việc liệu ông có thể sẵn sàng dẫn dắt ‘Quỷ đỏ’ từ mùa tới hay không, chỉ vài giờ sau thông tin rời ‘ghế nóng’ Real Madrid.

Nguồn trên và cả chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đều khẳng định, không phải Real Madrid sa thải Xabi Alonso mà chính nhà cầm quân này chủ động xin từ chức.

MU là đội đầu tiên liên hệ với Xabi Alonso chỉ vài giờ sau khi ông chia tay Real Madrid. Ảnh: X Satirical Footy

Lý do thực sự sau quyết định này là Xabi cảm thấy dự án của mình không được dàn sao Real Madrid ủng hộ, nên cố ở lại cũng chẳng giải quyết được gì. Do vậy, ông quyết định ra đi sau khi ‘Kền kền’ để thua 2-3 Barca ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, rạng sáng 12/1.

Tuy phải nếm vị đắng chia tay Real Madrid chỉ sau hơn 6 tháng, nhưng không vì thế mà danh tiếng của Xabi Alonso bị ảnh hưởng. Trái lại, ông được nhiều ‘ông lớn’ châu Âu quan tâm, bởi Xabi là mẫu HLV mà nhiều đội bóng tìm kiếm.

Thực tế, chỉ vài giờ sau khi mất việc ở Bernabeu, Xabi Alonso đã được MU liên hệ, mời về làm HLV trưởng dài hạn ở Old Trafford.

MU cũng vừa sa thải Ruben Amorim, hiện bổ nhiệm Michael Carrick tạm quyền nắm đội đến cuối mùa, trước khi công bố thuyền trưởng mới vào hè này.

Lãnh đạo ‘Quỷ đỏ’ đang cần một HLV có khả năng xây dựng lại đội bóng với một bản sắc rõ ràng và Xabi Alonso được nhắm đến.

Thông tin cho hay, Xabi Alonso sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị của MU, nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào cho đến mùa hè.

MB cung cấp thêm chi tiết đáng chú ý, dù MU rất quan tâm nhưng đó không phải là lựa chọn số 1 của Xabi Alonso, thay vào đó ưu tiên của ông là đội bóng cũ Liverpool.

Hiện tương lai của Arne Slot ở Anfield cũng không được đảm bảo và nếu Liverpool quyết định có thay đổi thì Xabi được cho sẵn sàng bước vào giai đoạn tiếp theo của CLB.