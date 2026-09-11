Ánh sáng Cúp C1 trở lại Old Trafford

Một đêm hạnh phúc ở Old Trafford khi giai điệu Champions League vang lên tại “Nhà hát của những giấc mơ” sau hai năm.

Người hâm mộ MU được tận hưởng một trận đấu nhẹ nhàng cùng chiến thắng thuyết phục 4-0 của thầy trò Michael Carrick trước nhà vô địch Azerbaijan.

Cunha mở màn bữa tiệc trong ngày Champions League trở lại Old Trafford. Ảnh: MUFC

Sabah gần như chỉ đóng vai khách mời trong bữa tiệc đánh dấu ngày MU trở lại sân khấu danh giá nhất bóng đá châu Âu cấp CLB.

Đây chưa phải màn trình diễn xuất sắc nhất của đội bóng Anh, nhưng như vậy là quá đủ để họ tận hưởng hương vị chiến thắng tại châu Âu, trong trận đấu có lẽ dễ dàng nhất của MU kể từ đầu mùa.

Trận đấu diễn ra yên ả đến mức tình huống đáng chú ý đầu tiên cũng chính là bàn mở tỷ số của đội chủ nhà.

Phải chờ gần nửa giờ, đoàn quân của Carrick mới tạo ra một cơ hội thực sự đáng kể, nhưng họ lập tức tận dụng thành công. MU khai thác sai lầm của Parris, người xử lý lúng túng và để mất bóng.

Đội chủ nhà nhanh chóng đưa bóng về phía khung thành đối phương với sự tham dự của một loạt cầu thủ, trước khi Cunha đón đường căng ngang của Dorgu và dứt điểm ở cột gần, mở tỷ số.

Ít phút sau, Sabah tạo ra một phen hú vía cho đội chủ nhà. Parris cố gắng sửa chữa sai lầm dẫn đến bàn thua và góp phần tạo nên cơ hội gỡ hòa.

Bruno Fernandes thể hiện vai trò thủ lĩnh. Ảnh: MUFC

Tuy nhiên, Mickels lại đánh đầu ra ngoài trong tư thế rất thuận lợi ngay sát khung thành thủ môn Lammens.

“Quỷ đỏ” bùng nổ

Phản ứng của MU không đến ngay lập tức, nhưng một khi xuất hiện thì rất mạnh mẽ ở những phút cuối hiệp 1. Bruno Fernandes thoải mái đệm bóng sau tình huống xâm nhập vòng cấm rồi xoay người kiến tạo xuất sắc của Tielemans.

Đây đã là bàn thắng thứ 23 của Bruno Fernandes cho MU tại các cúp châu Âu. Kể từ khi anh gia nhập Quỷ đỏ năm 2020, không một tiền vệ nào ở 5 giải đấu lớn đạt được con số này.

Hơn nữa, trung bình Bruno Fernandes ghi bàn hoặc kiến tạo mỗi 99 phút tại Champions League cho MU. Lịch sử “Quỷ đỏ” chỉ ghi nhận Ruud van Nistelrooy làm được điều đó với tần suất đều đặn hơn (trung bình mỗi 79 phút).

Ở phút chính thức cuối cùng của hiệp 1, MU lên bóng rất nhanh, Mbeumo tung đường chuyền loại bỏ hàng thủ Sabah, Benjamin Sesko thoát xuống vượt qua thủ môn Pokatilov trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Sesko và Lisandro cũng tham gia vào bữa tiệc bàn thắng. Ảnh: MUFC

Đội chủ sân Old Trafford gần như định đoạt trận đấu trước giờ nghỉ.

MU tiếp tục kiểm soát thế trận sau khi hiệp 2 bắt đầu, dù số cơ hội thực sự nguy hiểm không nhiều. Sau gần 70 phút, đội bóng thành Manchester ấn định kết quả 4-0 làm say mê các khán đài.

Từ quả đá phạt của Bruno Fernandes đưa bóng vào vòng cấm, Zirkzee xử lý tốt và thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng. Hậu vệ đội khách nỗ lực cản phá đập trúng thủ môn Pokatilov vốn đang đứng một cách lóng ngóng, và Lisandro Martinez chỉ việc băng vào đệm bóng qua vạch vôi.

Trong những phút còn lại, Sabah nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự trong trận ra mắt Champions League. Tuy nhiên, Mickels và Mbina lần lượt đánh bại Lammens nhưng bóng hoặc chệch cột dọc, hoặc chạm mép trên xà ngang ra ngoài.

Một đêm trọn vẹn cho MU. Old Trafford lại sáng đèn Champions League, và “Quỷ đỏ” có được cú hích tinh thần cho trận derby với Man City cuối tuần này (22h30 ngày 13/9).