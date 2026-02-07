Ruben Amorim ra đi và Michael Carrick ngồi lên ghế nóng tạo nên bước ngoặt lớn. MU đã giành 9 điểm tuyệt đối trước các đối thủ sừng sỏ, kéo dài chuỗi trận bất bại ở Ngoại hạng Anh lên con số 7.

Sau khi xuất sắc đánh bại hai đội bóng dẫn đầu Premier League là Man City và Arsenal, Quỷ đỏ tiếp tục vượt qua Fulham theo cách đầy cảm xúc, khi Sesko ghi bàn quyết định phút 90+4.

Hai đội hòa nhau 2-2 ở lượt đi - Ảnh: PA

Điều thú vị là MU bất bại trong cả 9 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này khi họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Ngược lại, họ chỉ thắng 4/15 trận ở Premier League lúc kiểm soát bóng trên 50%.

Tinh thần dàn sao MU đang rất phấn chấn, bởi đội bóng hồi sinh mạnh mẽ, leo lên vị trí thứ tư trên BXH. Nếu đánh bại Tottenham, Quỷ đỏ sẽ vượt qua số điểm 42 mùa trước, dù vẫn còn 13 vòng đấu nữa.

Tuy vậy, thành tích đối đầu với Tottenham của MU gần đây là rất kém cỏi. Họ không thắng ở 6 cuộc đụng độ gần nhất tại Premier League trước Spurs (hòa 3, thua 3 trận).

Vòng đấu vừa qua, tưởng như đội bóng Bắc London sẽ phải nhận thêm trận thua muối mặt trên sân nhà, khi để Man City dẫn trước 2 bàn.

Thế nhưng, sự xuất sắc của Solanke và tinh thần quật khởi sau giờ giải lao giúp Tottenham giật lại 1 điểm quý giá, dù đó là trận thứ 6 liên tiếp thầy trò Thomas Frank không thắng ở Ngoại hạng Anh.

Tottenham thường gây khó cho MU thời gian gần đây - Ảnh: Standard

Bão chấn thương bủa vây khiến Spurs luôn phải ra sân với đội hình chắp vá. Làm khách Old Trafford hôm nay, nhà cầm quân người Đan Mạch tiếp tục không có sự phục vụ của ít nhất 9 cầu thủ.

Việc quá nhiều cầu thủ làm bạn với giường bệnh làm suy yếu Tottenham. Sự bổ sung Conor Gallagher là rất cần thiết, bởi tiền vệ người Anh chơi hay ngay trận đầu ra mắt màu áo mới.

Tuy vậy, đương đầu MU đang hưng phấn nhờ hàng công đầy biến ảo, "gà trống" nhiều khả năng sẽ bị khuất phục ở Old Trafford.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 3-1

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt, Dorgu và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.

Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Kudus, Pedro Porro, Richarlison, Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall và Kevin Danso chấn thương. Khả năng ra sân của Van de Ven và Romero còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke