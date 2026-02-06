Dưới thời Ten Hag và Amorim, những cầu thủ không thi đấu ít nhất 45 phút mỗi trận sẽ phải tham gia tập luyện đầy đủ vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, nắm bắt tâm lý các thành viên, HLV Carrick mới đây đã quyết định cho học trò được nghỉ trọn vẹn một ngày sau mỗi trận đấu.

Carrick trên sân tập cùng cầu thủ MU - Ảnh: MUFC

Các buổi tập hồi phục chỉ diễn ra sau khi toàn đội trở lại trung tâm huấn luyện Carrington.

Điều này đã nhận được phản ứng tích cực, giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, đi mua sắm hoặc đơn giản là chơi đùa cùng con cái.

Michael Carrick đã nhanh chóng khẳng định vị thế HLV trưởng của mình bằng cách rút ngắn thời gian tập luyện, nhưng tăng cường độ lên cao trong các buổi rèn kỹ chiến thuật.

Cũng có sự tập trung nhiều hơn vào việc huấn luyện cá nhân cho từng cầu thủ. Như cựu danh thủ Jonathan Woodgate và Jonny Evans làm việc với các trung vệ để cải thiện kỹ năng.

Hiện MU cũng đến sân Old Trafford muộn hơn so với thường lệ khi trận đấu bắt đầu. Trước đó, dưới thời Ten Hag, họ có mặt ở sân 4 tiếng trước giờ bóng lăn.

Bầy Quỷ đỏ đang rất hưng phấn với chuỗi 3 chiến thắng tưng bừng dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick.

Cuối tuần này, họ sẽ có cuộc chạm trán được dự báo khó khăn với Tottenham, trong cuộc đấu sớm nhất vòng 25 Ngoại hạng Anh (19h30 ngày 7/2, giờ VN).