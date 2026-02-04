Teamtalk loan tin, MU đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng với sao trẻ Kobbie Mainoo, với các cuộc nói chuyện dự kiến diễn ra ngay trong tháng 2 này.

Giám đốc bóng đá MU, Jason Wilcox được cho đã liên hệ với người đại diện của Kobbie Mainoo, nói về kế hoạch dài hơi của CLB dành cho ngôi sao 20 tuổi.

MU đẩy nhanh đàm phán gia hạn hợp đồng Kobbie Mainoo. Ảnh: MUFCEDIT

Kobbie Mainoo bị ‘bỏ rơi’ dưới thời Ruben Amorim, nên đã toan rời Old Trafford để được thi đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, MU quyết định không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào cho cầu thủ này ở chuyển nhượng mùa Đông vừa khép lại.

Và với sự trở lại của Carrick thay Amorim trên ‘ghế nóng’ MU, Kobbie Mainoo đã có những bàn trình diễn xuất sắc trong các chiến thắng của đội nhà trước Man City, Arsenal và Fulham.

Xác định Mainoo là một trong những trụ cột trong công cuộc tái thiết nên lãnh đạo MU thấy cần đàm phán gia hạn hợp đồng nhanh chóng với cầu thủ này, để giữ chân.

Mainoo (có thỏa thuận đến hè 2027 kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng) dự kiến sẽ nhận đề nghị hợp đồng mới từ MU với lương được cải thiện đáng kể so với con số đang hưởng là 25.000 bảng/tuần.

Harry Maguire được fan MU ngày càng yêu mến bởi tính chuyên nghiệp cao, luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh: Ảnh MUFC

Liên quan đến nhân sự của MU, tương lai Harry Maguire ở Old Trafford có bước ngoặt, sau các thông tin Carrick muốn giữ trung vệ tuyển Anh, nhưng lãnh đạo CLB thì không có ý định gia hạn.

Theo iPaper Sport, Harry Maguire được cho đã nói với MU, anh sẵn sàng giảm sâu lương để tiếp tục gắn bó với đội.

Lương của Maguire đang nhận mỗi tuần là 190.000 bảng và anh chấp nhận ‘cắt’ bớt khoảng 80.000 bảng, tức còn 110.000 bảng/tuần.

Đề nghị của Maguire khiến lãnh đạo MU suy nghĩ, khi bên cạnh việc chia tay Casemiro vào cuối mùa thì sự có mặt của một người có kinh nghiệm lẫn tầm ảnh hưởng cả trên sân và phòng thay đồ như trung vệ 32 tuổi là cần thiết.

Thỏa thuận của Harry Maguire và MU hết hạn vào cuối mùa, nhưng có kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cập nhật tình hình, MU đã từ chối những lời đề nghị cho Harry Maguire từ Serie A, trong bối cảnh anh chơi rất tốt trong đội hình của Carrick.

Trong 3 chiến thắng của MU trước Man City, Arsenal và Fulham, Maguire là Cầu thủ hay nhất trận trên sân Emirates.