Doanh thu kỷ lục

Tại lễ bốc thăm tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, gọi World Cup 2026 là “sự kiện vĩ đại nhất mà nhân loại từng chứng kiến”.

Chắc chắn, kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở 3 quốc gia khác nhau cũng sẽ trở thành giải đấu sinh lợi nhất trong lịch sử thể thao.

FIFA vừa có báo cáo tài chính mới nhất cho thấy cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ thu về 13 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm – kết thúc bằng World Cup 2026.

Chỉ riêng lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh mang về gần 9 tỷ USD. Hãy làm so sánh nhỏ: kỳ Thế vận hội gần nhất tại Paris 2024 tạo ra 5,24 tỷ USD.

Về mặt tài chính, World Cup từng xếp sau Olympic cho đến giải năm 2010 tại Nam Phi. Ngày ấy, giải VĐTG đầu tiên ở châu Phi mang về 4,19 tỷ USD so với 3,23 tỷ USD (quy đổi theo tỷ giá hiện tại) của Olympic London 2012.

Quyết định mang World Cup tới Mỹ (Bắc Mỹ nói chung) dường như đã đưa doanh thu lên một tầm cao hoàn toàn khác.

Kỳ World Cup 2022 tại Qatar tăng 18% so với tại Nga 2018 – trong chu kỳ đạt 7,5 tỷ USD. Giờ đây, tổng doanh thu của FIFA dự kiến tăng thêm 73% vào cuối mùa hè này.

World Cup và những cỗ máy in tiền

Bản quyền truyền hình toàn cầu là nguồn thu lớn nhất của FIFA, với doanh thu dự kiến tăng từ 3,4 tỷ USD tại Qatar và 3,1 tỷ USD tại Nga trước đó.

Quyết định mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội rõ ràng đóng vai trò quan trọng, khi số trận tăng từ 64 lên 104 – đồng nghĩa với việc có nhiều nội dung hơn để bán cho các đài truyền hình.

Đồng thời, giờ thi đấu cũng thuận lợi hơn cho các thị trường sinh lợi cao ở Bắc Mỹ và châu Âu so với 4 năm trước.

Ngoài quy mô và địa điểm tổ chức, FIFA cũng có những đổi mới đáng kể: lần đầu bán bản quyền truyền hình World Cup nữ như một sản phẩm độc lập trong chu kỳ này.

Bên cạnh đó, FIFA cũng kiếm tiền từ mạng xã hội bằng cách bán quyền phát trực tiếp 10 phút đầu trận trên TikTok và YouTube – nhằm thu hút khán giả trẻ đến với truyền hình.

Nguồn thu lớn thứ hai là bán vé và dịch vụ hospitality, ước tính khoảng 3 tỷ USD – tăng mạnh so với 950 triệu USD từ ngày thi đấu tại Qatar.

Một lần nữa, số trận nhiều hơn và nhu cầu lớn từ thị trường Bắc Mỹ là yếu tố then chốt, cho phép FIFA đẩy giá vé lên mức cao chưa từng có.

Do áp dụng cơ chế giá linh hoạt (dynamic pricing), việc tính giá vé trung bình trở nên khó khăn.

Ở trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife (New Jersey), diễn ra ngày 19/7, vé đắt nhất lên tới 10.990 USD, gần gấp 7 lần mức cao nhất của trận chung kết 2022 tại Qatar. FIFA cho biết vẫn có hơn 1.000 vé được bán với giá 60 USD.

Bất chấp nhiều phàn nàn, nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung. Infantino cho biết FIFA đã nhận hơn 500 triệu đơn đăng ký mua vé cho 7 triệu chỗ ngồi, dù vẫn còn vé đang bán.

FIFA cũng hưởng lợi từ nhu cầu lớn của các đối tác thương mại và nhà tài trợ, dự kiến mang về kỷ lục 2,7 tỷ USD, cùng thêm 670 triệu USD từ các hợp đồng cấp phép.

Bên cạnh đó, FIFA đã ký 16 hợp đồng đối tác toàn cầu với các thương hiệu như Adidas, Aramco và Coca-Cola, cùng hàng loạt tài trợ khu vực và địa phương.

World Cup 2026 đặt cột mốc mới cho lịch sử bóng đá, và trở thành giải đấu sinh lợi nhất trong lịch sử thể thao.