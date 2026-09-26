16h ngày 26/9, sân Si Jalak Harupat:

Đội tuyển Thái Lan bắt đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Pakistan tại Bandung (diễn ra lúc 16h00, theo giờ Hà Nội).

Đối với thầy trò Anthony Hudson, đây là cơ hội giành 3 điểm và thử cách vận hành hàng công trước cuộc đối đầu Việt Nam chỉ 3 ngày sau đó.

Nếu tận dụng tốt chênh lệch lực lượng, Thái Lan còn có thể thắng đậm để bước vào trận then chốt với sự tự tin cao hơn.

Thái Lan có sự trở lại của nhiều trụ cột. Ảnh: FAT

Một tháng trước, Thái Lan rời ASEAN Championship với kết quả không làm hài lòng người hâm mộ.

“Voi chiến” toàn thắng 4 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và không thủng lưới. Thế nhưng, trong 3 trận đấu cuối cùng ở giai đoạn knock-out, họ không biết thắng.

Hai lượt chung kết trước tuyển Việt Nam càng để lại nhiều điều phải giải quyết, khi đội bóng của ông Hudson thua 0-2 trên sân nhà rồi hòa 2-2 tại Mỹ Đình.

Cuộc tái đấu sắp tới là thước đo rõ ràng cho những điều chỉnh của chiến lược gia người Anh, cũng như chinh phục giới truyền thông Thái Lan về dự án mà mình xây dựng.

Thái Lan lần này có thêm những gương mặt đáng chú ý như Chanathip Songkrasin, Nicholas Mickelson và Supachok Sarachat.

HLV Hudson cũng mang theo các phương án trên hàng công gồm Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell.

Trận gặp Pakistan cho ông cơ hội kiểm tra sự kết nối giữa các trụ cột vừa quay trở lại với bộ khung đã vào chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8.

Dù vậy, Pakistan không đến Indonesia với tâm thế cam chịu. Dưới thời HLV Nolberto Solano, họ vừa vô địch giải tứ hùng ở Maldives hồi tháng 6.

HLV Hudson xem trận Pakistan là sự chuẩn bị cho màn tái đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Pakistan thắng chủ nhà 3-0, hai lần vượt qua Afghanistan 2-0 và giữ sạch lưới trong cả 4 trận. Đó là bước tiến đáng kể của đội bóng vốn chỉ giành 2 điểm ở vòng loại Asian Cup 2027.

Chính hàng thủ có đà hưng phấn ấy sẽ đặt ra bài kiểm tra hữu ích cho Thái Lan.

Hơn cả 3 điểm, “Voi chiến” muốn tìm thêm các giải pháp tiếp cận khung thành khi Chanathip trở lại. Hudson cần điều đó trước Việt Nam, đối thủ từng khiến Thái Lan lép vế trong suốt hai năm qua (“Những chiến binh Sao vàng” thắng 3, hòa 1).

“Thái Lan thực sự mong chờ trận đấu gặp Việt Nam”, HLV Hudson phát biểu trong cuộc họp báo chiều 25/9.

Cuộc đối đầu Pakistan thực sự là cơ hội để “Voi chiến” luyện quân trước “chung kết bảng” với các học trò HLV Kim Sang Sik vào tối 29/9 (19h30, sân Si Jalak Harupat).

Dự đoán: Thái Lan thắng 3-0.