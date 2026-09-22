LĐBĐ Thái Lan (FAT) thông báo bổ nhiệm Peter Taylor vào ê-kíp huấn luyện của HLV Anthony Hudson ngay khi vừa tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhà cầm quân người Anh sẽ tăng cường công tác huấn luyện, hỗ trợ phát triển năng lực cầu thủ, đặc biệt ở phương diện thể lực, nhằm nâng cao hiệu quả thi đấu trên sân.

Ông Taylor trở thành trợ lý của HLV Hudson ở tuyển Thái Lan. Ảnh: Matichon

Ở ASEAN Cup vừa qua, mặc dù giải thích rằng thiếu quân vì không thuộc FIFA Days, lối chơi và thể lực của Thái Lan không được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao - đặc biệt là trận thua Việt Nam 0-2 ngay trên sân nhà.

Nói về quyết định bổ nhiệm ông Taylor vào thành phần BHL, Anthony Hudson cảm thấy rất hài lòng. Điều này cho thấy FAT tin tưởng vào nhà cầm quân 45 tuổi.

“Chúng tôi muốn bổ sung Peter Taylor vào đội ngũ hỗ trợ để giúp đỡ trong quá trình tập luyện”, HLV Hudson cho biết.

“Tất nhiên, ông ấy không đến để thay thế bất kỳ ai hay đảm nhiệm công việc của một thành viên nào khác. Ông ấy sẽ hỗ trợ toàn bộ BHL, giúp công việc đạt hiệu quả cao hơn”.

Peter Taylor sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Ông từng dẫn dắt Leicester City, Hull City, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace và Gillingham. Ở cấp độ trẻ, Taylor từng nắm đội U20 Anh dự FIFA U20 World Cup 2013.

Taylor cũng từng làm HLV trưởng U21 Anh và giữ vai trò HLV tạm quyền đội tuyển Anh năm 2000 - giai đoạn khủng hoảng, bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2026 với HLV Kevin Keegan.

Chính Taylor là người lần đầu tiên trao băng đội trưởng “Tam sư” cho David Beckham. Đó là trận giao hữu với Italia tại Turin.

Ngoài ra, nhà cầm quân 73 tuổi này có kinh nghiệm đáng kể với bóng đá châu Á khi từng dẫn dắt đội tuyển Bahrain giai đoạn 2011-2012, và Kerala Blasters (Ấn Độ) năm 2015.

Điều thú vị là Taylor cũng đã nhiều lần làm việc cùng Anthony Hudson. Khi dẫn dắt Bahrain, ông đưa thuyền trưởng hiện tại của “Voi chiến” về làm trợ lý kiêm HLV đội U23 Bahrain.

Khi Hudson nắm đội tuyển New Zealand (2014-2017), ông tiếp tục mời Taylor tham gia ban huấn luyện với vai trò trợ lý.

Thái Lan vừa tập trung ngày 21/9. “Voi chiến” hy vọng nâng cao thể lực trước khi sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, ngoài Pakistan và Philippines, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam lúc 18h30 ngày 29/9.