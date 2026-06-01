Trực tiếp bóng đá Pháp vs Senegal: Mbappe và đồng đội ra quân Trực tiếp bóng đá Pháp vs Senegal, thuộc khuôn khổ bảng I World Cup 2026, sân MetLife Stadium, New Jersey (East Rutherford), diễn ra lúc 02h ngày 17/6/2026, theo giờ Việt Nam.

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Pháp bước vào trận ra quân bảng I World Cup 2026 gặp Senegal với lực lượng gần như mạnh nhất, tạo niềm tin lớn cho mục tiêu giành 3 điểm.

Tin vui đến với HLV Didier Deschamps khi William Saliba đã trở lại tập luyện bình thường sau những lo ngại về chấn thương lưng. Jules Kounde cũng sẵn sàng thi đấu, còn Mike Maignan không gặp vấn đề nghiêm trọng về thể trạng.

Pháp vs Senegal

Trên hàng công, Kylian Mbappe tiếp tục là tâm điểm. Tiền đạo này đã có 56 bàn cho tuyển Pháp, chỉ còn kém kỷ lục của Olivier Giroud đúng 1 pha lập công. Trận gặp Senegal vì thế có thể trở thành cột mốc lịch sử của ngôi sao số một Les Bleus.

Dù vậy, Senegal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi có Sadio Mane hoàn toàn khỏe mạnh sau khi lỡ World Cup 2022 vì chấn thương. Bên cạnh đó, Nicolas Jackson nhiều khả năng đá cao nhất trên hàng công.

Pháp được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, nhưng Senegal đủ sức khiến trận đấu trở nên căng thẳng và khó lường.

Đội hình xuất phát Pháp vs Senegal

Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Doue, Dembele, Mbappe

Senegal: Edouard Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakharte, Diouf, Camara, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Idrissa Gueye, Mané, Nicolas Jackson