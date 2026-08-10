Endrick hiện đang chờ thông báo từ Jose Mourinho về việc liệu anh có nằm trong kế hoạch của Real Madrid mùa tới hay không. Ưu tiên của Endrick vẫn là ở lại và khẳng định chỗ đứng tại sân Bernabeu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công Real Madrid vô cùng khốc liệt, Endrick có thể phải tiếp tục ra đi theo dạng cho mượn, giống như quãng thời gian khoác áo Lyon mùa trước.

Mourinho sẽ ra phán quyết về tương lai Endrick - Ảnh: E.D

Tiền đạo 20 tuổi gia nhập Real Madrid từ Palmeiras với mức phí 50 triệu bảng năm 2024, sau khi đủ 18 tuổi. Thực tế, thỏa thuận giữa hai CLB được hoàn tất từ 2 năm trước.

Endrick ghi 7 bàn sau 40 lần ra sân cho Los Blancos. Tuy nhiên, do ít cơ hội thi đấu nên anh chuyển sang Lyon theo dạng cho mượn nửa sau mùa giải 2025/26.

Tại Pháp, tài năng trẻ người Brazil để lại dấu ấn đậm nét với 5 bàn thắng cùng 7 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân.

Phong độ ấn tượng giúp Endrick giành suất trong đội hình tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, anh chỉ được thi đấu tổng cộng 111 phút.

Cấp CLB, Aston Villa đang tích cực tìm kiếm sự bổ sung cho hàng công, sau khi Morgan Rogers và Youri Tielemans lần lượt rời đội hè này. Tương lai của Tammy Abraham cũng bị đặt dấu hỏi.

Đến thời điểm hiện tại, Aston Villa mới tuyển mộ hai tân binh đáng chú ý là Johan Manzambi và tiền vệ Joao Gomes từ Wolves.