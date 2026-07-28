Real Madrid đang từng bước hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá trên 100 triệu euro – sao trẻ 19 tuổi, Yan Diomande từ Leipzig.

Theo Defensa, chính Mourinho là người khiến Diomande ‘lật kèo’ PSG, chỉ sau một câu nói, dù trước đó đã đồng ý bằng lời nói gia nhập đội bóng Paris.

Cụ thể hơn, HLV người Bồ Đào Nha đích thân gọi điện cho Diomande, với câu nói chắc nịch: “Cậu sẽ là một cầu thủ rất quan trọng đối với tôi tại Real Madrid”.

PSG tuyên bố rút lui thương vụ Diomande mà không khỏi 'cay' Mourinho và Real Madrid. Ảnh: 433

Mourinho cũng khiến sao trẻ giàu tiềm năng này tin rằng, không nơi nào anh có thể tỏa sáng hơn ở Real Madrid.

Yan Diomande có mùa giải ra mắt Bundesliga đầy ấn tượng, trước khi trải qua kỳ World Cup 2026 đáng nhớ cùng Bờ Biển Ngà. Mourinho rất ấn tượng và muốn có anh trong đội hình.

Tuy nhiên, ban đầu Diomande không có trong kế hoạch của lãnh đạo Real Madrid, do Chủ tịch Florentino Perez nhắm đến thương vụ đình đám, có tầm ảnh hưởng lớn, như từng hứa trong chiến dịch tranh cử. Và Michael Olise chính là mục tiêu ưa thích của vị sếp bự này.

Nhưng Bayern Munich không có ý định bán ngôi sao của mình, nên Real Madrid đã chuyển hướng, quyết định “đánh nhanh, thắng nhanh” thương vụ Yan Diomande.

Một số nguồn tin cho hay, PSG đã rất tức giận với việc Real Madrid nâng giá, ‘hớt tay trên’ Diomande, người dự kiến ký hợp đồng 5 năm tại Bernabeu.

Giới chuyên môn đánh giá, Mourinho tương tự như Pep Guardiola, quan tâm mang về những cầu thủ phù hợp với chiến thuật của mình, thay vì chỉ chạy theo tên tuổi. Do vậy, thuyền trưởng Real Madrid đã chọn Diomande thay vì Olise tiếng tăm hơn.