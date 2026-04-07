2h00 ngày 8/4, sân Bernabeu:

Real Madrid, giống như trong trận play-off với Benfica và vòng 1/8 gặp Man City, đối mặt với nhiều hơn cả một mùa giải đang bị đe dọa trong trận đấu Champions League với Bayern Munich.

Với việc gần như đã đánh mất cơ hội vô địch La Liga sau thất bại ở Mallorca, kém Barcelona 7 điểm sau khi thua Osasuna và Getafe, và bị loại khỏi Cúp Nhà Vua bởi Albacete hồi đầu tháng Giêng, điều duy nhất còn lại cho “Los Blancos” là Champions League.

Tình yêu lớn lao của họ giờ đây đã trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho một dự án chắc chắn đang hướng tới việc tái thiết.

Bầu không khí tại Valdebebas bao trùm một nỗi lo sợ về sự sụp đổ sắp xảy ra. Áp lực nội bộ mà Xabi Alonso phải chịu đựng vào tháng 12, bị chỉ trích sau những thất bại trước Celta Vigo và Man City, bị sa thải sau khi thua trận chung kết Siêu cúp trước Barca, giờ đây đang lan tỏa đến phòng thay đồ.

Không phải HLV mới Alvaro Arbeloa, người vẫn được coi là vô tội tại sân tập giữa những biến động này, mà là một đội hình tự mãn đã gây ra nhiều thất vọng hơn niềm vui trong suốt một năm rưỡi qua.

Tại văn phòng Real Madrid, thông điệp rất rõ ràng, và ban lãnh đạo đã truyền đạt điều đó đến các cầu thủ: hoặc họ phải đánh bại Bayern Munich, hoặc sẽ có những biện pháp nghiêm khắc được thực hiện.

Real Madrid luôn sống trong trạng thái mâu thuẫn. Một mặt, họ sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là Kylian Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham.

Mặt khác, sự tích lũy những ưu điểm nhất định này lại tạo ra cảm giác khó chịu và thường trực về sự mong manh của cấu trúc đội bóng. Như thể dự án chỉ mới được xây dựng một nửa, khi mà không có Mbappe và với Kroos, họ vẫn vô địch La Liga và Champions League năm 2024.

Đối mặt Real Madrid là Bayern Munich đang có phong độ cao, sắp vô địch Bundesliga và ghi đến 32 bàn tại Champions League.

Bayern Munich đến Madrid mà không chịu tổn thất nào, với Luis Diaz đầy ngẫu hứng, Michael Olise hiệu quả và Harry Kane luôn “nhả đạn”.

Ở Bernabeu, nếu phát huy được tinh thần Champions League, Real Madrid sẽ không thua, nhưng cũng khó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé bán kết.

Lực lượng:

Real Madrid: Ceballos, Courtois, Mendy, Rodrygo chấn thương.

Bayern Munich: Ulreich chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Eder Militao, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Pitarch; Mbappe, Vincius.

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Luis Diaz, Gnabry, Olise; Harry Kane.

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.