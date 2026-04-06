Tiền vệ 23 tuổi bỏ lỡ 25 trận đấu kể từ đầu mùa vì những chấn thương khác nhau. Đáng chú ý nhất là vấn đề đau háng tái phát.

Nhà kiến tạo lối chơi của Chelsea mới đeo băng thủ quân trong trận tứ kết FA Cup, The Blues hủy diệt Port Vale 7-0.

Cole Palmer bị chấn thương hành hạ mùa giải này - Ảnh: SunSport

Phát biểu sau trận, Cole Palmer thừa nhận, anh vô cùng thích thú khi giữ băng thủ quân và cảm thấy mình đang trên đà lấy lại phong độ.

Palmer nói: "Cảm giác thật tuyệt. Đã từ rất lâu rồi những cuối cùng mọi thứ cũng đến. Đó là khoảnh khắc tự hào khi được làm đội trưởng và tôi rất thích điều đó.

Tôi cảm thấy ổn, như kiểu vượt qua được giai đoạn khó khăn rồi. Rốt cuộc tôi có thể sút bóng và làm mọi thứ. Giờ chỉ cần tiếp tục nỗ lực và thể hiện tốt hơn thôi."

Palmer mới ghi 10 bàn trên mọi đấu trường mùa này, thấp hơn nhiều so với con số 25 pha lập công trong năm đầu tiên tại Stamford Bridge và 18 bàn ở mùa giải trước.

HLV Liam Rosenior chủ động cho Palmer nghỉ ngơi khi ông đến CLB để giúp chàng trai người Anh lấy lại phong độ tốt nhất.

Sau khi công bố Cole Palmer là đội trưởng, Rosenior giải thích lý do tại sao ông tin đó là bước tiến tiếp theo dành cho tiền vệ tài năng này.

Rosenior nói: "Tôi nghĩ đây là một bước phát triển tự nhiên đối với Cole ở giai đoạn hiện tại trong sự nghiệp cậu ấy.

Cole Palmer thể hiện được khả năng lãnh đạo. Có nhiều kiểu thủ lĩnh khác nhau. Có những cầu thủ biết nói, biết tổ chức.

Điều Cole làm và dẫn dắt toàn đội thể hiện sự dũng cảm. Nếu mắc lỗi, cậu ấy sẽ cố gắng đoạt lại bóng và tiếp tục chơi tích cực. Đó là điều tôi mong muốn ở Chelsea."