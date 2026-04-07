2h ngày 8/4, sân Jose Alvalade:

Tham vọng giành cú ăn bốn lịch sử của Arsenal vừa bị dội hai gáo nước lạnh liên tiếp. Đầu tiên, họ bị Man City đánh gục ở chung kết cúp Liên đoàn Anh.

Cuối tuần qua, Pháo thủ tiếp tục thất bại ê chề trận tứ kết FA Cup, trước đội bóng hạng dưới là Southampton, dù ra sân với đội hình gần như mạnh nhất.

Pháo thủ vừa phơi áo trước Southampton - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, giấc mơ giành cú đúp vẫn còn nguyên, bởi Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, bỏ cách Man City 9 điểm (đá nhiều hơn một trận) và hùng dũng tiến vào tứ kết Champions League.

Pháo thủ vẫn là đội duy nhất chưa thua tại giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này. Họ kết thúc vòng bảng cùng thành tích toàn thắng cả 8 trận, trước khi vượt qua Bayer Leverkusen 3-1 ở tứ kết.

Arsenal đang hướng đến mục tiêu lọt vào bán kết mùa thứ hai liên tiếp. Trong khi Viktor Gyokeres muốn được hưởng niềm vui lần đầu tiên khi trở lại mới nhà xưa Jose Alvalade.

Được chiêu mộ từ Sporting hè 2025, tay săn bàn người Thụy Điển từng ghi 97 bàn trong 102 lần ra sân cho đội bóng Bồ Đào Nha giờ ở bên kia chiến tuyến, với mục tiêu cùng khát vọng mới.

Chưa từng thắng Arsenal trong thời gian chính thức qua 5 cuộc chạm trán (3 hòa, 2 thua), Sporting vẫn lạc quan về khả năng đánh bại Pháo thủ, bởi họ được tiếp thêm động lực từ chuỗi phong độ ấn tượng trên sân nhà, toàn thắng cả 17 trận gần nhất.

Màn trình diễn bay bổng của Sporting tại Champions League phần lớn được gây dựng dựa trên thành tích đáng nể trên sân nhà Jose Alvalade, khi thắng cả 5 trận mùa này.

Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Uefa

Sau thất bại 0-3 trên sân Bodo Glimt ở lượt đi vòng 1/16, đoàn quân HLV Rui Borges đã thực hiện màn lội ngược dòng khó tin, đè bẹp đại diện Na Uy 5-0 tại sào huyệt của mình để giành tấm vé tứ kết lịch sử.

Chiến thắng đó đánh dấu sự khởi đầu cho đà thăng hoa của Sporting. "Những chú sư tử" toàn thắng 3 trận gần nhất và ghi ít nhất 4 bàn mỗi trận, tự tin và sẵn sàng nghênh chiến Pháo thủ thành London.

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Sporting Lisbon: Fotis Ioannidis, Geovany Quenda and Nuno Santos và Luis Guilherme chấn thương. Ivan Fresneda bị ốm.

Arsenal: Eberechi Eze, Piero Hincapie, Gabriel và Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard và Jurrien Timber còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Sporting Lisbon: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez.

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Saka.