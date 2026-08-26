2h00 ngày 27/8, sân Bernabeu:

Kể từ khi ký hợp đồng với Real Madrid, Jose Mourinho mất gần một tháng mới xuất hiện trước đông đảo giới truyền thông, nhưng khi đã bắt đầu chuỗi họp báo, ông liên tục lên tiếng.

Mourinho đưa ra những câu trả lời rất dài và cho đến lúc này vẫn giữ giọng điệu khá bình thản. Chiến lược gia Bồ Đào Nha nói mình không có gì phải phàn nàn về những gì đang chứng kiến.

Mourinho vừa gây ấn tượng trong họp báo. Ảnh: RMCF

“Có lẽ các cầu thủ và những người trong CLB đang bảo vệ tôi khỏi phần tính cách đen tối của mình”, Mourinho đùa trong cuộc họp báo trước trận tiếp Real Sociedad đá bù vòng 1 La Liga.

Cuối tuần trước, trước trận gặp Espanyol, cuộc họp báo của ông kéo dài 43 phút. Lần này, thời lượng là 30 phút. Những người tiền nhiệm của ông, gồm Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa, hiếm khi vượt quá 15 phút.

Vinicius Junior là một trong những điểm chính mà Mourinho nhắc đến, sau khi từng bảo vệ anh ở trận Espanyol.

“Trọng tài phải bảo vệ trận đấu”, Mourinho nhấn mạnh về việc Vinicius luôn bị tấn công và khiêu khích.

“Sự khác biệt trong cách đối xử với Vini so với các cầu thủ khác là quá rõ ràng. Mọi thứ đã hình thành một xu hướng mà các đối thủ đều cảm nhận được.

Nếu tôi có thể đè bẹp Vini, gây áp lực lên cậu ấy bằng thể chất hoặc lời nói, nếu tôi chỉ nhận thẻ vàng sau 10 lần phạm lỗi, nếu tôi có thể tiến gần đến một pha tấn công...

Khi một đối thủ cảm thấy mình có thể làm như vậy, họ sẽ làm. Nó giống như trẻ con, chúng sẽ tiến tới giới hạn mà bạn cho phép”.

Real Madrid hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp với Mourinho. Ảnh: RMCF

“Người đặc biệt” nói: “Tôi đang cố gắng giúp Vini kiểm soát cảm xúc tốt hơn, nhưng nếu ngay phút thứ 3 cậu ấy đã bị phạm lỗi thô bạo... Trọng tài ở trận gặp Espanyol đã làm rất tốt xét về chuyên môn.

Tôi hiểu tại sao ông ấy không rút thẻ đỏ cho pha tấn công Vini. Nhưng VAR đã không làm tốt công việc của mình”.

Sau khi “tỏa sáng” trong họp báo, Mourinho sẽ chính thức ra mắt khán giả Bernabeu trong một trận đấu mà ông dẫn Real Madrid. Đã 13 năm và 4 tháng trôi qua.

Vinicius và Kylian Mbappe chắc chắn đá chính; bên cạnh Marc Cucurella, Bernardo Silva và Jude Bellingham. Có một câu hỏi cho Mourinho: Arda Guler hay Yan Diomande sẽ đảm nhận vai trò tấn công cánh phải?

Ở Bernabeu, Mourinho sẵn sàng mở bữa tiệc tấn công dành cho các Madridista.

Lực lượng:

Real Madrid: Asencio, Militao, Endrick, Mendy, Pitarch, Rodrygo, Tchouameni chấn thương.

Sociedad: Gorrotxategi, Pablo Marin, Odriozola chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Jon Martin, Zubeldia, Sergio Gomez; Herrera, Soler, Kubo, Sucic; Oyarzabal, Oskarsson.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.