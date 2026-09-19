2h00 ngày 20/9, sân Sanchez Pizjuan:

Barcelona bước vào chuyến làm khách trên sân Sanchez Pizjuan với mục tiêu nối dài khởi đầu hoàn hảo. Sevilla có thể là bài kiểm tra khó nhất dành cho thầy trò Hansi Flick từ đầu mùa.

Đội bóng xứ Andalusia đang trở thành hiện tượng trong mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của Luis Garcia Plaza. Nhà cầm quân 53 tuổi từng trải qua một năm rưỡi không có việc làm sau khi chia tay Alaves hồi tháng 12/2024.

Sevilla khởi đầu mùa giải khá tốt. Ảnh: SFC

Trong giai đoạn cuối mùa giải trước, Luis Garcia được Sevilla lựa chọn thay Matias Almeyda với mục tiêu trụ hạng. Quyết định ban đầu không tạo nhiều kỳ vọng, Luis Garcia bất ngờ chứng tỏ sự mát tay.

Luis Garcia giúp Sevilla kết thúc với vị trí thứ 13 mùa trước. Hiện tại, trong mùa giải mới, đội chủ sân Sanchez Pizjuan giành 4 chiến thắng, chỉ thua 1, đứng hạng 5 La Liga với 13 điểm như Atletico Madrid.

Trong 2 trận gần nhất, Sevilla thắng kẻ khủng hoảng Valencia 1-0, và khiến tân binh Deportivo La Coruna nhận thất bại đầu tiên cũng với tỷ số tương tự.

Dấu ấn của Luis Garcia nằm ở tính tổ chức. Sevilla giữ khoảng cách đội hình chặt chẽ, phòng ngự kỷ luật. Khi đoạt bóng, họ chuyển trạng thái nhanh và biết cách tận dụng sai lầm của đối thủ.

Tuy nhiên, Barca sở hữu quá nhiều công cụ để giải mã cấu trúc mà Sevilla đang vận hành. Đội quân của Flick toàn thắng 7 trận chính thức, ghi 33 bàn, trong đó có 28 bàn sau 6 vòng La Liga.

Raphinha và Lamine Yamal đang có hiệu quả chưa từng có khi cùng nhau ghi tổng cộng 16 bàn tại giải quốc nội. Fermin Lopez rất linh hoạt và cũng góp 4 bàn.

Flick đang xây dựng cỗ máy tấn công mạnh mẽ với 8 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Joao Cancelo là người mới nhất gia nhập danh sách lập công với siêu phẩm vào lưới Racing Santander hồi giữa tuần.

Barca ghi bàn đa dạng. Ảnh: FCB

Bên cạnh đó, Karim Adeyemi đang bùng nổ với lối đá ngẫu hứng. Gabriel Jesus cũng kịp ghi bàn trên cả hai mặt trận khác nhau.

Sevilla có thể tìm thấy cơ hội phía sau hàng thủ dâng cao của đội khách, nhất là khi Joan Garcia vắng mặt 3 tuần vì chấn thương. Nhưng chặn đứng đà tiến của Barca là rất khó.

Mùa trước, Barca nhận cú sốc thua 1-4 tại Sanchez Pizjuan khi Lamine Yamal, Raphinha và Fermin đều vắng mặt vì chấn thương.

Lần này, “Blaugrana” hứa hẹn có màn bùng nổ trước đối thủ. Chỉ riêng hai mùa giải mà Hansi Flick dẫn dắt, 4 trận Barca gặp Sevilla có tổng cộng 23 bàn thắng được ghi.

Lực lượng:

Sevilla: Ruben Vargas chấn thương.

Barca: Joan Garcia, De Jong, Bardghji chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Sevilla (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Sierra, Kochorashvili, Correia; Ure Robbie.

Barca (4-3-3): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Xavi Espart; Fermin Lopez, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.