1h45 ngày 5/9, sân Tehelne pole:

Đội tuyển Đức bắt đầu hành trình vòng loại World Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân Quốc gia Slovakia ở Bratislava (hay còn gọi Tehelne pole), trận mở màn bảng A khu vực châu Âu.

Đây là khởi đầu muộn của thầy trò HLV Julian Nagelsmann, do trước đó họ bận tham dự Nations League 2025/26.

Vắng Musiala, Nagelsmann tiếp tục phải thử nghiệm. Ảnh: Imago

Nations League có thể xem là thử nghiệm vừa thành công vừa thất bại của Đức. Ở đó, Julian Nagelsmann mang đến diện mạo mới về lối chơi, nhưng thất bại về mặt kết quả trước Bồ Đào Nha (bán kết) và Pháp (tranh hạng Ba).

Đức tiếp tục phải thử nghiệm, khi đội hình có những tổn thất đáng kể khi Jamal Musiala và thủ môn số 1 Marc-Andre ter Stegen đều vắng mặt vì chấn thương; tương tự là Kai Havertz, trung vệ Schlotterbeck.

Dù vậy, theo giới chuyên môn, Nagelsmann vẫn sở hữu nhiều phương án chất lượng. Ba tân binh được gọi lần đầu là Paul Nebel (Mainz), Nnamdi Collins (Frankfurt) và Finn Dahmen (Augsburg).

Trên hàng công, Nick Woltemade nhiều khả năng đá chính, hỗ trợ bởi Florian Wirtz, Karim Adeyemi hoặc Serge Gnabry – chân sút số 1 hiện tại của Mannschaft với 22 bàn thắng. Đội trưởng Joshua Kimmich sẽ tiếp tục trấn giữ hành lang phải.

Sự chú ý được dồn về Woltemade – bản hợp đồng lịch sử của Newcastle. Sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới U21 châu Âu, anh được Nagelsmann thử nghiệm đá “số 10”, thay thế Musiala.

Chủ nhà Slovakia bước vào trận đấu với phong độ không tốt: 4 trận liên tiếp gần đây không biết mùi chiến thắng, gồm thất bại trước Israel và Hy Lạp trong loạt giao hữu.

Đội hình của Slovakia đang trải qua giai đoạn thay đổi lớn. Đội chủ nhà dựa vào một số cựu binh pha trộn sức trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm. Matus Bero và Ondrej Duda có thể là chìa khóa lối chơi vì sự hiểu biết với Bundesliga.

Woltemade được chú ý sau thương vụ lịch sử sang Newcastle. Ảnh: Imago

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Đức, với 8 chiến thắng sau 11 lần chạm trán. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, tại vòng 1/8 EURO 2016, Mannschaft thắng 3-0.

Về thành tích chung, Mannschaft chưa bao giờ vắng mặt ở một kỳ World Cup, trong khi Slovakia mới chỉ có một lần tham dự, năm 2010.

Với lực lượng và bề dày truyền thống vượt trội, Đức được đánh giá cao hơn nhiều. Trong bối cảnh chưa tìm được bộ khung lý tưởng, trận ra quân này vẫn chứa đựng những thử thách cho Nagelsmann và các học trò.

Dù vậy, khả năng cao là Đức sẽ lấy 3 điểm, khi Nagelsmann chọn lối chơi tấn công và pressing cường độ cao.

Lực lượng:

Slovakia: Adam Obert chấn thương.

Đức: Havertz, Kleindienst, Musiala, Schlotterbeck, ter Stegen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Slovakia (3-4-3): Rodak - Gyomber, Skriniar, Satka - Kmet, Hrosovsky, Duda, Hancko - Bero, Bozenik, Tupta.

Đức (4-2-3-1): Baumann - Kimmich, Tah, Rudiger, Raum - Gross, Goretzka - Adeyemi, Woltemade, Wirtz – Fullkrug.

Tỷ lệ trận đấu: Đức chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Đức thắng 3-1.