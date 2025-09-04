Câu hỏi Lammens

MU khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng thương vụ nhiều tranh cãi: mua Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 21 triệu euro.

Ở tuổi 23, Lammens mới chỉ có một mùa giải thực sự nổi bật, nên nhiều CĐV Quỷ đỏ hoài nghi: liệu anh có tránh được vết xe đổ của Andre Onana, hay trở thành thất bại tiếp theo trong danh sách các thủ môn chuyển nhượng đình đám mà không đáp ứng kỳ vọng?

Lammens mới chỉ nổi lên được một mùa giải. Ảnh: Imago

Lammens bắt đầu sự nghiệp tại Club Brugge với vai trò dự bị thường xuyên, không được gia hạn và cập bến Royal Antwerp theo dạng tự do năm 2023.

Mùa giải 2024/25, anh bắt chính sau một năm ngồi dự bị (nhờ thủ môn số 1 Jean Butez chuyển sang Como) với dấu ấn khá nổi bật: 10 trận sạch lưới, cứu thua 73,33%, 4 lần cản phạt đền. Dù vậy, Royal Antwerp chỉ xếp hạng 5 ở giải VĐQG Bỉ.

Mùa xuân vừa qua, Lammens lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh ở ĐTQG vẫn còn hạn chế.

Lammens không nằm trong danh sách 4 thủ môn Bỉ lần tập trung gần nhất, thậm chí trước các đối thủ yếu như Liechtenstein (4/9) hay Kazakhstan (7/9) ở vòng loại World Cup 2026.

Phong độ đầu mùa 2025/26 của Lammens cũng không thực sự thuyết phục. Trước khi sang MU, anh ra sân 4 trận, đều thủng lưới 1 bàn mỗi trận và Royal Antwerp chỉ thắng 1.

Những con số này đặt ra dấu hỏi về khả năng anh thích nghi ngay lập tức với áp lực Premier League, nơi mà mỗi sai sót đều bị phơi bày dưới ánh đèn sân Old Trafford – bị báo chí và các cựu cầu thủ “dập” tơi tả.

Gia nhập MU, Lammens bước vào một bối cảnh đầy hỗn loạn. “Quỷ đỏ” đang trải qua chuỗi kết quả rất tệ: thua Arsenal 0-1; hòa Fulham 1–1; cú sốc bị Grimsby Town – CLB hạng Tư – loại ngay trận đầu tiên ở League Cup.

MU chỉ thắng Burnley – tân binh Ngoại hạng Anh – nhờ quả phạt đền được ghi phút bù giờ thứ 7.

Vị trí thủ môn MU trở nên bất ổn khi Andre Onana là thảm họa, và Altay Bayindir cũng chứng tỏ anh có khả năng “tấu hài” không hề kém, nhất là những pha bóng cố định.

Không tin được ai giữa Onana và Bayindir, MU quyết định mang về Lammens như phương án củng cố vị trí trong khung thành, sau khi không đạt được thỏa thuận với Dibu Martinez về lương.

Phía trước là áp lực

Áp lực tại Old Trafford là khổng lồ. Lammens chưa từng thi đấu ở các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, chưa ra mắt tuyển Bỉ sau lần đầu được gọi, 3 năm dự bị ở đội U21.

Ở đội tuyển Bỉ, Lammens không được HLV trưởng Rudi Garcia chú ý. Anh thậm chí đang thất thế so với các thủ môn trẻ khác, như Mike Penders – 20 tuổi, cao 2m, thuộc sở hữu của Chelsea hiện cho mượn ở “sân sau” Strasbourg – trong cuộc đua trở thành người thừa kế Thibaut Courtois.

Liệu Lammens có thể vươn lên giữa áp lực và sự hỗn loạn, hay lại trở thành bản sao thất bại của Onana?

MU đầu tư mạo hiểm vào Lammens. Ảnh: MUFC

Nhìn lại, câu chuyện của Andre Onana là bài học cảnh báo. Khi gia nhập Inter Milan rồi chuyển sang MU, Onana mang theo kỳ vọng lớn về khả năng chơi chân, phản xạ và sự ổn định.

Thế nhưng, anh chưa bao giờ thực sự đáp ứng được những kỳ vọng này, khiến MU phải chật vật tìm giải pháp ở vị trí số 1. Vì vậy, Lammens sẽ bị soi rất kỹ khi ra mắt “Quỷ đỏ”, có thể là trận derby trên sân Etihad của Man City ngày 14/9 tới.

Tất nhiên, cũng cần nhìn vào tiềm năng. Lammens còn trẻ, thể chất lý tưởng, và đã thể hiện những phẩm chất nổi bật ở Royal Antwerp.

Nếu được trao cơ hội, huấn luyện đúng cách và được hỗ trợ về tâm lý, anh hoàn toàn có thể phát triển thành thủ môn chủ lực của MU trong tương lai.

Thách thức không chỉ là chuyên môn, mà còn là khả năng thích nghi với áp lực tại Old Trafford.

Hơn nữa, vấn đề của MU mùa này không chỉ là vị trí thủ môn: chuỗi kết quả thất vọng, cầu thủ mất niềm tin, trong khi tương lai Ruben Amorim không chắc chắn.

Trong bối cảnh ấy, MU và người hâm mộ đòi hỏi Lammens phải ngay lập tức thích nghi môi trường mới, chứng minh giá trị của mình tại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Thứ mà Old Trafford thiếu là sự kiên nhẫn. Ở đó, tiềm năng không phải lúc nào cũng đi kèm với sự thành công: Jadon Sancho, Antony thất bại, Alejandro Garnacho bị đẩy sang Chelsea, Kobbie Mainoo đánh bóng ghế dự bị…

Lammens ngưỡng mộ Courtois, nhưng để được như thủ thành của Real Madrid là cả một hành trình chông gai.