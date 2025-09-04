Trong bối cảnh Cole Palmer dính chấn thương háng chưa rõ ngày trở lại, lãnh đạo Chelsea quyết định mượn tiền vệ Facundo Buonanotte từ Brighton để lấp vào chỗ trống.

Ngày ký hợp đồng với The Blues, Facundo Buonanotte chia sẻ: "Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tôi sẽ có cơ hội chơi ở Champions League lần đầu tiên. Đó sẽ là thử thách khó khăn."

Facundo Buonanotte trong buổi lễ ký hợp đồng với Chelsea - Ảnh: CFC

Bởi thế, thật bất ngờ khi tân binh người Argentina bị loại khỏi danh sách A của Chelsea tham dự vòng bảng Champions League, bắt đầu bằng cuộc chạm trán Bayern Munich hôm 17/9.

Sự ngạc nhiên càng tăng thêm do Levi Colwill - trung vệ được dự báo sẽ nghỉ phần còn lại mùa giải vì chấn thương đầu gối vẫn có tên trong danh sách A.

Chelsea không gặp vấn đề gì trong việc đăng ký các bản hợp đồng mới khác như Joao Pedro, Estevao Willian, Jorrel Hato, Dario Essugo, Jamie Gittens, Liam Delap và Alejandro Garnacho.

Điều này là nhờ vào hoạt động thanh lý cầu thủ rất tốt của CLB ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, nơi họ huy động được hơn 300 triệu bảng - con số kỷ lục với đội bóng Ngoại hạng Anh trong một kỳ chuyển nhượng.

Buonanotte cũng không đủ điều kiện lọt vào danh sách B dành cho các cầu thủ trẻ, vì mới đầu quân Chelsea (chưa phục vụ CLB trong 2 năm liên tục).

Ở diễn biến tương tự, Liverpool và Tottenham cũng mới công bố đội hình dự Champions League với nhiều trường hợp bất ngờ.

Spurs bỏ qua tân binh 30 triệu bảng Mathys Tel. Trong khi nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh loại chân sút kỳ cựu Federico Chiesa.