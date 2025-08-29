Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang trong giai đoạn đàm phán chi tiết cuối cùng, sau cuộc chạy đua điên cuồng nhằm đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Nick Woltemade.

Nguồn tin từ báo chí Anh xác nhận, chân sút 23 tuổi đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Newcastle.

Nick Woltemade sẽ là tân binh đắt giá nhất lịch sử Newcastle - Ảnh: SunSport

"Chích chòe" sẽ trả khoản tiền kỷ lục của CLB là 69 triệu bảng Anh, bao gồm 65 triệu bảng trả trước cùng 4 triệu bảng tiền phụ phí.

Dự kiến Woltemade sẽ đáp chuyến bay đến Newcastle hôm nay để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế. Trước đó, anh cũng nói lời tạm biệt các đồng đội ở Stuttgart.

Nick Woltemade nổi lên sau mùa bóng cực kỳ thành công, với 17 bàn thắng cho Stuttgart, bao gồm pha lập công quan trọng ở trận chung kết cúp Đức DFB-Pokal.

Phong độ cao giúp anh lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich. Dẫu vậy, đại gia của Bundesliga chùn bước trước mức giá mà Stuttgart đưa ra.

Theo thông tin độc quyền từ SunSport, MU cũng quan tâm đến Woltemade, nhưng cuối cùng họ đã chọn Benjamin Sesko.

Sự xuất hiện của Woltemade sẽ mở đường cho Alexander Isak rời St James' Park. Tiền đạo người Thụy Điển khao khát gia nhập Liverpool, sau khi bày tỏ "mất niềm tin" ở đội ngũ ban lãnh đạo Newcastle.