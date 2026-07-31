Video bóng đá Việt Nam 0-0 Singapore (nguồn: FPT Play)
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Tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Singapore tại lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026 khi hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Dù được thi đấu trên sân nhà và kiểm soát bóng nhiều hơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đối thủ.
Ngay từ đầu trận, Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm khoảng trống để tiếp cận khung thành Singapore. Cơ hội khá nhiều nhưng các chân sút Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên và cả Tài Lộc sau khi vào sân ở cuối hiệp một đều tỏ ra kém duyên.
Trong khi đó, Singapore chủ động chơi thấp, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang thì lưới của chủ nhà đã bị rung lên ở phút 77.
Trận hòa 0-0 khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải nỗ lực hơn trong chuyến làm khách trước Indonesia ngày 3/8, trận đấu được xem là bước ngoặt trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu (Việt Cường 90'+3), Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải (Thành Long 90'+3), Hoàng Đức, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 72'), Đình Bắc (Tài Lộc 41'), Xuân Son, Hoàng Hên (Hai Long 72').
Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Harun, Tan Han Wei, Song Ui-yong, Kyoga Nakamura, Shahiran, Mahler Jacob William, Glenn Kweh, Shawal Anuar, Harhys Stewart.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, với sự tiếc nuối của ĐT Việt Nam trước Singapore. Sau đây 4 ngày, thầy trò HLV Kim Sang Sik có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Indonesia.
90'
Tài Lộc đột phá rồi dứt điểm trong vòng cấm bị cầu thủ Singapore ngăn chặn, chịu phạt góc. Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
84'
Thêm một pha hú vía đối với CĐV Việt Nam khi Harhys Stewart dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm chân một hậu vệ áo đỏ làm đổi hướng. Rất may cho đội chủ nhà khi thủ thành Lê Giang vẫn kịp nhoài người với được trái bóng.
80'
Khung thành rung chuyển
Tài Lộc đi bóng đến gần vòng cấm Singapore rồi tung cú cứa lòng đưa bóng đi rất căng nhưng xà ngang đã từ chối siêu phẩm cho ĐT Việt Nam.
77'
Patrik Lê Giang cứu thua xuất sắc
Từ tình huống cố định của Singapore, bóng được treo về phía cột xa để Muhammad Farhan đệm lòng ở góc hẹp nhưng thủ thành Lê Giang cản phá xuất thần. Sau đó cơ hội ngon ăn được trao cho Shawal Anuar nhưng cầu thủ mang áo số 10 lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trước khung thành rộng mở.
72'
HLV Kim Sang Sik thay liền hai cầu thủ, ông tung Phan Tuấn Tài và Hai Long vào thế chỗ Văn Vĩ và Tài Lộc.
68'
Đội trưởng Quang Hải tìm kiếm vận may từ cú sút xa, tiếc rằng vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số khi bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.
63'
Văn Hậu chuyền bóng về bất cẩn, may cho ĐT Việt Nam khi cú sút của Shawal Anuar đưa bóng chạm người cầu thủ áo đỏ đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Singapore khiến cho hàng thủ chủ nhà bất ngờ.
60'
ĐT Việt Nam tấn công khiến hàng thủ Singapore rối loạn với sự xuất hiện trong vòng cấm của Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc. Tiếc rằng cú sút của Tiến Anh đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.
56'
Sau pha đá phạt góc của ĐT Việt Nam, bóng lộn xộn trong vòng cấm Singapore. Xuân Mạnh băng vào dứt điểm và bị ngã sau pha va chạm với cầu thủ đội khách, tuy nhiên VAR xác định không có phạt đền cho đội chủ nhà.
50'
CĐV Việt Nam trải qua phen thót tim khi Song Ui-yong bên phía Singapore dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Patrik Lê Giang.
ĐT Việt Nam lập tức đáp trả bằng cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang của Xuân Son.
48'
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Xuân Son xâm nhập vòng cấm rồi trả bóng ra vừa tầm. Đáng tiếc là Hoàng Hên lại dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
41'
Trước sự vô duyên của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik quyết định rút cầu thủ của CAHN ra và tung vào sân Tài Lộc.
39'
Thêm một pha tạt bóng từ cánh phải vào, lần này Văn Vĩ là người đánh đầu nhưng trái bóng đi không như ý muốn.
34'
Đón bóng từ quả phạt góc của đội trưởng Quang Hải, trung vệ Thành Chung đánh đầu lái bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Singapore.
30'
Hoàng Đức hụt siêu phẩm
Hoàng Đức tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, quá đáng tiếc khi xà ngang khung thành Singapore đã từ chối siêu phẩm cho tiền vệ của Ninh Bình FC. Trước đó Xuân Son có pha dứt điểm kiểu "xe đạp chổng ngược" nhưng không làm khó thủ môn đội khách.
27'
Hoàng Đức treo bóng vào vòng cấm để trung vệ Thành Chung đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành chỉ gang tấc. Bên ngoài khu kỹ thuật, HLV Kim Sang Sik tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
20'
Đình Bắc lại bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số
Thêm một pha phối hợp tấn công bài bản của ĐT Việt Nam, Tiến Anh treo bóng về phía cột xa để Đình Bắc không bị kèm cặp ngả người bắt vô-lê đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
18'
Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc
Xuất phát từ pha chuyển đổi trạng thái của ĐT Việt Nam, Xuân Son xử lý khéo léo trước mở bóng sang cảnh phải cho Tiến Anh. Cựu cầu thủ Thể Công Viettel dẫn bóng đến gần vòng cấm rồi tunng cú sút buộc thủ môn Izwan Mahbud đẩy bóng ra, Đình Bắc ập vào đá bồi đưa bóng đi vọt xà ngang.
15'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên sức ép mà đội bóng áo đỏ tạo ra vẫn chưa đủ lớn.
8'
ĐT Việt Nam có pha đe dọa khung thành Singapore và được kết thúc bằng cú dứt điểm không chính xác. Sau đó Hoàng Hên chuyền về bất cẩn, may cho chủ nhà là hàng thủ kịp bọc lót cho đồng đội.
3'
Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao, ĐT Việt Nam nhập cuộc tự tin trong thế biết mình biết người.
20h00
Trọng tài chính người Nhật Bản Hiroki Kasahara thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi Singapore mặc áo màu xanh, quần đen.
19h30
Các cầu thủ hai đội tuyển Việt Nam và Singapore bước ra sân khởi động trước trận đấu.
18h55
Ở trận đấu vừa kết thúc tại Chonburi (Thái Lan), Indonesia dù được chơi hơn người nhưng cũng phải rất vất vả mới có được chiến thắng 3-0 trước Timor Leste.
18h50
18h38
16h10
Thông tin lực lượng: Cả hai đội tuyển cùng có lực lượng mạnh nhất.
16h00
Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Singapore tại ASEAN Cup 2026
Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 tại bảng A ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Sau màn khởi đầu thuận lợi, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang hướng tới việc tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.
Đội bóng áo đỏ được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu cùng lợi thế sân nhà. Khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng là những điểm mạnh giúp Việt Nam tự tin trước đối thủ.
Dù vậy, Singapore vẫn là thử thách không dễ vượt qua. Đội bóng này sở hữu lối chơi kỷ luật, nền tảng thể lực tốt và khả năng phòng ngự chắc chắn.
Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam củng cố vị trí tại bảng A, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik cùng các học trò được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành kết quả tích cực.