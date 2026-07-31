Video bóng đá Việt Nam 0-0 Singapore (nguồn: FPT Play)

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Tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Singapore tại lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026 khi hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Dù được thi đấu trên sân nhà và kiểm soát bóng nhiều hơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) bị Singapore cầm hòa tiếc nuối - Ảnh: Hoàng Hải

Ngay từ đầu trận, Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm khoảng trống để tiếp cận khung thành Singapore. Cơ hội khá nhiều nhưng các chân sút Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên và cả Tài Lộc sau khi vào sân ở cuối hiệp một đều tỏ ra kém duyên.

Trong khi đó, Singapore chủ động chơi thấp, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang thì lưới của chủ nhà đã bị rung lên ở phút 77.

Trận hòa 0-0 khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải nỗ lực hơn trong chuyến làm khách trước Indonesia ngày 3/8, trận đấu được xem là bước ngoặt trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Đội hình ra sân

Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu (Việt Cường 90'+3), Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải (Thành Long 90'+3), Hoàng Đức, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 72'), Đình Bắc (Tài Lộc 41'), Xuân Son, Hoàng Hên (Hai Long 72').

Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Harun, Tan Han Wei, Song Ui-yong, Kyoga Nakamura, Shahiran, Mahler Jacob William, Glenn Kweh, Shawal Anuar, Harhys Stewart.