Singapore không khó

Ở cuộc họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik dành nhiều lời khen cho Singapore khi đánh giá đội bóng đảo quốc Sư tử đã tiến bộ đáng kể so với hai năm trước, đặc biệt sau khi bổ sung thêm nhiều nhân tố nhập tịch chất lượng. Đó là sự tôn trọng cần thiết dành cho đối thủ, nhưng không đồng nghĩa tuyển Việt Nam ở thế phải e ngại.

Thực tế, nếu nhìn vào tương quan lực lượng, đội chủ nhà vẫn là cái tên được đánh giá cao hơn. Tuyển Việt Nam sở hữu hàng công giàu sức sát thương với Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên hay Quang Hải, Hoàng Đức, đồng thời có lợi thế sân Mỹ Đình cùng quãng nghỉ dài hơn Singapore để hồi phục thể lực. Những yếu tố ấy đủ giúp HLV Kim Sang Sik tự tin hướng tới một chiến thắng.

HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò tập trung là điều đúng đắn.

Ngay cả khi Singapore chơi kỷ luật, giàu thể lực và luôn biết cách gây khó chịu, đó vẫn chưa phải đối thủ buộc tuyển Việt Nam phải thay đổi toàn bộ cách tiếp cận trận đấu.

Nếu chơi đúng năng lực, kiểm soát được nhịp độ và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu bằng chính sức mạnh của mình. Nói cách khác, Singapore đáng tôn trọng nhưng chưa đến mức khiến tuyển Việt Nam phải đánh mất bản sắc chỉ vì quá lo lắng trước đối thủ.

Điều HLV Kim Sang Sik muốn ở tuyển Việt Nam

Có một chi tiết đáng chú ý trong buổi họp báo là HLV Kim Sang Sik gần như 'né' nói về Indonesia. Dù ai cũng hiểu đó mới là trận đấu được chờ đợi nhất ở bảng đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục nhấn mạnh toàn đội chỉ nghĩ đến Singapore và sẽ chỉ tính chuyện xoay tua sau khi trận đấu kết thúc.

Đó không phải câu trả lời mang tính ngoại giao. Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, ông Kim cũng từng nhắc các học trò phải nhanh chóng trở lại mặt đất, bởi một giải đấu không được quyết định bằng một trận thắng đậm, mà bằng sự ổn định trong từng trận đấu.

Và khi là chính mình, chiến thắng sẽ đến dễ dàng hơn cho tuyển Việt Nam

Nói cách khác, điều HLV Kim Sang Sik muốn thấy trước Singapore không chỉ là 3 điểm, mà là một tuyển Việt Nam đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo những lời khen sau trận ra quân, cũng không bị phân tâm bởi Indonesia đang chờ phía trước.

Khi là chính mình, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở vững chắc hướng đến chiến thắng trước Singapore, đồng thời mở toang cánh cửa vào bán kết.

Những gì mà HLV Kim Sang Sik chia sẻ trong buổi họp báo không đơn thuần sự thận trọng, tôn trọng đối thủ mà còn là “mệnh lệnh” đối với các học trò trong trận đấu được coi bản lề trên hành trình bảo vệ chức vô địch của tuyển Việt Nam.

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