19h30 ngày 8/11, sân Tottenham Hotspur:

Bị chính những CĐV nhà la ó ở trận thua bạc nhược trước kình địch Chelsea, Tottenham trở lại đầy ngoạn mục hồi giữa tuần khi đè bẹp Copenhagen 4 bàn không gỡ tại Champions League.

HLV Thomas Frank lạc quan đội bóng của mình có thể duy trì được tính ổn định thời gian dài. Tuy nhiên, màn trình diễn bùng nổ trước đối thủ từ Đan Mạch có tạo nên bước ngoặt cho Spurs hay không vẫn còn phải chờ xem.

Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Đang đứng thứ 6 trên BXH, Tottenham bước vào cuộc chạm trán hôm nay với mục tiêu thắng MU 3 trận liên tiếp, sau khi hai lần đánh gục đối thủ mùa trước, trong đó có trận chung kết Europa League.

Tuy nhiên, thực tế chỉ ra thành tích trên sân nhà của Spurs đang rất tệ. Không đội bóng nào thua nhiều trận trên sân đấu của mình hơn Tottenham trong năm 2025 ở Ngoại hạng Anh (9 thất bại).

Chưa kể, bão chấn thương đang tàn phá Tottenham. Thomas Frank sẽ không có sự phục vụ của ít nhất 9 cầu thủ, trong đó có James Maddison, Kulusevski, Solanke hay Bissouma.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ruben Amorim xứng đáng được ngợi khen vì cách phản ứng mạnh mẽ sau khởi đầu bết bát, đỉnh điểm là thảm bại 1-3 trên sân Brentford cuối tháng 9.

Giành 3 chiến thắng tại Premier League cùng trận hòa Nottingham Forest 2-2 cuối tuần trước, bầy Quỷ đỏ nhảy vọt trên BXH, áp sát tốp đầu.

Cũng giống như Spurs, MU cần phát huy khí thế đang lên để nối dài mạch trận ấn tượng. Muốn làm được điều đó, có thể Amorim cần điều chỉnh trên hàng công.

Hai trận gần nhất đá chính, Sesko thi đấu tròn vai trong vai trò đá cắm, phối hợp tốt cùng đồng đội và kiến tạo để Mbeumo xé lưới Brighton.

Mason Mount đá chính sẽ giúp hàng công MU linh hoạt hơn - Ảnh: Standard

Tuy nhiên, trước Tottenham, Mason Mount nên xuất phát từ đầu bên hành lang trái. Bộ ba Mount, Cunha và Mbeumo di chuyển nhiều và sẽ linh hoạt hơn về mặt chiến thuật.

Bằng cách xếp Cunha chơi tiền đạo ảo, MU càng trở nên nguy hiểm và khó lường. Như trong cuộc đấu Liverpool, các nhân tố trên hàng công Red Devils liên tục hoán đổi vị trí cho nhau.

Nếu Tottenham chủ động pressing tầm cao, họ có thể dính bẫy đối thủ, với những đường phất dài tận dụng tốc độ và sự nhạy bén của các chân sút Quỷ đỏ.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0-0) - TX: 3 hòa

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai, Archie Gray và Bergvall vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez đang hồi phục chấn thương. Harry Maguire và Mason Mount sẵn sàng xung trận.

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Mount