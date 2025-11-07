Dấu ấn Mbeumo

MU đang trải qua giai đoạn ổn định hiếm hoi kể từ đầu mùa giải 2025/26, cũng như trong triều đại vừa tròn một năm của Ruben Amorim.

Đội bóng thành Manchester bất bại 4 vòng liên tiếp ở Premier League, trong đó có 3 chiến thắng.

Mbeumo ghi bàn vào lưới Liverpool. Ảnh: Imago

Chuỗi kết quả này mang lại cho MU hy vọng cạnh tranh suất Champions League, cũng như thắp lên niềm tin mới về một tập thể đang dần định hình lối chơi rõ ràng.

Ở trung tâm của sự thay đổi này là Bryan Mbeumo, tân binh trị giá 65 triệu bảng, người đã nhanh chóng trở thành thủ lĩnh tấn công mới tại Old Trafford.

Gia nhập MU từ Brentford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Mbeumo bước vào môi trường áp lực cao với nhiều ánh mắt nghi ngờ.

Dẫu vậy, chỉ sau hơn 2 tháng, tuyển thủ Cameroon buộc mọi người phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Sau 10 vòng đấu Premier League, Mbeumo ghi 4 bàn, nhiều nhất trong đội hình “Quỷ đỏ” (tính trên mọi mặt trận, anh có 5 bàn.

Trong cuộc cách mạng của Ruben Amorim, Mbeumo nổi lên như điểm tựa tấn công không thể thay thế.

Dấu ấn lớn nhất của anh đến ở trận thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield. Ngay phút thứ 2, khi nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Mbeumo đã tận dụng tấn công nhanh để mở tỷ số và mở đường cho chiến thắng lịch sử của MU.

Đó là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ “Quỷ đỏ” ca khúc khải hoàn trên sân của kình địch vùng Merseyside. Bàn thắng như một lời khẳng định Mbeumo sẵn sàng tạo khác biệt ở những trận cầu lớn.

Phong độ của anh tiếp tục được duy trì sau đó. Trước Brighton, Mbeumo lập cú đúp trong chiến thắng 4-2.

Lối chơi tốc độ, trực diện và giàu năng lượng của cầu thủ 26 tuổi trở thành chìa khóa mở ra thế trận cho MU, khi mà Amorim vẫn chưa xây dựng được chiến thuật như ông theo đuổi ở Sporting Lisbon.

Phong độ của Mbeumo thời gian gần đây là rất tốt. Ảnh: Imago

Khi MU chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, Mbeumo thường là người đầu tiên bứt tốc, mở ra khoảng trống cho các đồng đội di chuyển.

Sự cơ động và ý thức chiến thuật của anh giúp đội tấn công đa dạng hơn, không còn phụ thuộc quá nhiều vào những pha xử lý cá nhân.

Niềm hy vọng tương lai

Các con số thống kê củng cố thêm tầm ảnh hưởng của Mbeumo ở Ngoại hạng Anh: Theo Opta, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tiền đạo 26 tuổi là 2,9, trong khi anh có 4 pha lập công.

Nói cách khác, anh biến những cơ hội không rõ ràng trở thành bàn thắng nhờ sức mạnh và kỹ thuật. Bên cạnh đó là yếu tố tinh thần, giúp tiền đạo có quốc tịch Pháp được CĐV MU sớm yêu mến.

Điểm nổi bật khác của Mbeumo là sẵn sàng lùi sâu, tranh chấp, pressing đến tận phút cuối.

Chính thái độ chuyên nghiệp đó giúp Mbeumo hòa nhập với phòng thay đồ đầy cá tính ở Old Trafford.

Chuỗi 4 trận bất bại hiện tại đang đưa MU vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Sự khởi sắc rõ ràng của hàng công nhờ rất nhiều vào Mbeumo.

Mbeumo là hy vọng để MU bay cao. Ảnh: MUFC

Tính linh hoạt của Mbeumo trở thành chìa khóa để Ruben Amorim vận hành các hướng tấn công khác nhau, thay vì chỉ biết dựa vào các đường chuyền từ Bruno Fernandes như mùa giải trước.

Cuối tuần này, MU có chuyến hành quân đến Tottenham Hotspur Stadium trong trận đấu được dự báo nhiều khó khăn, thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh (19h30 ngày 8/11).

Tottenham đang có cùng 17 điểm với MU, nhưng hơn về chỉ số phụ. Spurs của tân HLV Thomas Frank chơi thứ bóng đá hiện đại, giàu tốc độ và áp lực.

Thomas Frank là ai? Chính chiến lược gia 52 tuổi người Đan Mạch đưa Mbeumo bước ra ánh sáng, kéo anh từ giải hạng Nhì của Pháp đến Championship, rồi từng bước lên Premier League.

Thứ Bảy này sẽ là cuộc chiến thú vị. Mbeumo muốn chiến thắng người thầy cũ, để khẳng định mình với MU, cũng như chứng minh tập thể mà Ruben Amorim làm mới hồi mùa hè vừa qua đang trưởng thành và sẵn sàng tiến lên tầm cao mới.