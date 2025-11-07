Ronaldo gây chú ý trong cuộc trò chuyện với MC Piers Morgan được phát sóng vào Chủ nhật vừa qua (2/11). Bên cạnh những tuyên bố như “Messi không giỏi hơn tôi”, siêu sao người Bồ cũng chê đội bóng cũ MU đang đi sai đường cũng như phán chắc nịch rằng, “Ruben Amorim không thể tạo phép màu” ở Old Trafford.

Ronaldo chê MU và phán chắc nịch rằng, Ruben Amorim không thể tạo phép màu ở Old Trafford. Ảnh: X Fabrizio Romano

Cũng cần nói thêm, Ruben Amorim và Ronaldo từng là đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha và bằng tuổi nhau (40).

“Ruben Amorim đang làm hết sức có thể rồi. Cậu ấy định làm gì? Tạo phép màu? Amorim sẽ chẳng làm được đâu. MU có những cầu thủ giỏi nhưng một số người trong đó không có tinh thần chơi cho đội”.

Siêu sao đang chơi cho Al-Nassr cũng phán: “MU có tiềm năng vô cùng to lớn nhưng con đường đi thì lại sai lầm. Họ thiếu cấu trúc và tầm nhìn”.

Ở họp báo trước trận MU đấu Tottenham, Ruben Amorim đã được hỏi xung quanh những gì Ronaldo phát biểu và vị thuyền trưởng giữ thái độ điềm tĩnh, lên tiếng:

Ruben Amorim và Ronaldo từng là đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: ESPN UK

“Ronaldo biết rõ sức nặng của những gì mình nói ra. Nhưng điều chúng tôi cần tập trung là nhìn về phía trước. MU mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ và hiện giờ chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó. Chúng tôi không muốn nhìn lại trước đây nữa, chỉ tập trung vào những gì đang làm của hiện tại.

MU đang thay đổi rất nhiều thứ, từ cấu trúc, vận hành đến cách hành xử của các cầu thủ. Chúng tôi đang làm điều đó và mọi thứ ngàu một tốt dần lên”.

MU gặt được những kết quả tích cực gần đây, như lần đầu có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim. Sau 10 vòng đấu, Quỷ đỏ hiện xếp thứ 8 với 17 điểm, chỉ kém Man City xếp nhì, 2 điểm.

Ruben Amorim chia sẻ rằng, nhờ làm HLV trưởng MU mà ông thấy khả năng cầm quân của mình ngày một tốt hơn. Ông hi vọng có thể gắn bó lâu dài ở Old Trafford và cùng đội gặt hái những thành công lớn.