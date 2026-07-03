1h00 ngày 4/7, sân AT&T:

Với Ai Cập, việc góp mặt ở vòng 1/16 World Cup 2026 đã là một thành công lớn, sau khi hòa Bỉ và Iran, cùng trận thắng New Zealand 3-1.

Sau những gì đã diễn ra, Ai Cập cho thấy họ không còn là đội bóng chỉ biết chờ đợi khoảnh khắc của Mohamed Salah, dù ngôi sao vừa chia tay Liverpool vẫn là trung tâm của mọi hy vọng.

Ai Cập với Salah được đánh giá cao hơn. Ảnh: CAF

Salah đã có một vòng bảng đúng với vai trò thủ lĩnh. Anh ghi bàn, kiến tạo và quan trọng hơn là kéo cả hệ thống tấn công vận hành quanh mình.

Vừa bước sang tuổi 34, Salah vẫn là mũi khoan tốc độ bên cánh phải, hoặc trở thành “số 10”. Hơn nữa, anh chơi tiết chế hơn, lùi thấp, chọn thời điểm tăng tốc kỹ hơn và biến mỗi pha chạm bóng thành tín hiệu để Ai Cập chuyển trạng thái.

Khi Salah có bóng, đội bóng Bắc Phi lập tức có phương hướng để triển khai thế trận, hoặc kéo giãn sang biên, hoặc chọc vào khoảng trống sau lưng hàng thủ. Đôi khi đối thủ phải phạm lỗi để ngăn cản.

Úc là đối thủ rất đáng tôn trọng. “Chuột túi” vào vòng knock-out bằng sự lì lợm quen thuộc.

Trên đường đi, Úc thắng Thổ Nhĩ Kỳ với lối đá phòng ngự phản công đỉnh cao, thua Mỹ rồi hòa Paraguay.

Úc không phải đội dễ bị cuốn đi bởi cảm xúc, ít nhất là qua những gì họ thể hiện ở vòng bảng. “Socceroos” đảm bảo sự chắc chắn, tranh chấp mạnh, tổ chức phòng ngự có kỷ luật và nguy hiểm ở các pha bóng cố định.

Mặc dù vậy, nếu đặt hai đội lên bàn cân, Ai Cập vẫn nhỉnh hơn ở khả năng tạo đột biến. Đây là khác biệt mà một trận knock-out thường cần, dù ở giai đoạn này Úc giàu kinh nghiệm hơn.

Điều quan trọng nhất với Ai Cập là thể trạng của Salah. Nếu anh đủ khỏe để đá chính, “The Pharaohs” có lợi thế rõ ràng về chất lượng cá nhân ở 1/3 cuối sân.

Trong trường hợp Salah không đạt 100%, Ai Cập vẫn có thể dựa vào cấu trúc tập thể và sự hưng phấn sau vòng bảng, nhưng sức tấn công sẽ giảm đi đáng kể.

Dù vậy, chỉ riêng việc Úc phải dành nhiều phương án để khóa Salah cũng đã mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Trong lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, Ai Cập đang có cơ hội để tạo nên giải đấu mang tính lịch sử.

Đội hình dự kiến:

Úc (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O’Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe.

Ai Cập (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush.

Dự đoán: Ai Cập thắng 2-1.