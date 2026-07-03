5h ngày 4/7, sân Hard Rock:

Chỉ là tân binh của vòng knock-out, nhưng Cape Verde trở thành một trong những đội bóng được fan trung lập yêu thích nhất tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, hành trình cổ tích của "Cá mập Xanh" nhiều khả năng sẽ dừng lại trước ĐKVĐ Argentina, đội đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngai vàng.

Cape Verde đi đến vòng 1/16 đã là thành công lớn - Ảnh: Fox

Hiếm có trận hòa 0-0 nào lại được ăn mừng cuồng nhiệt như màn chia điểm giữa Cape Verde và Tây Ban Nha. Kết quả ấy tạo nền tảng quan trọng để đại diện châu Phi nuôi hy vọng đi tiếp.

Sau khi chứng minh khả năng phòng ngự kiên cường trước nhà vô địch châu Âu, Cape Verde chơi cởi mở hơn trong hai trận còn lại, hòa Uruguay 2-2 và Saudi Arabia 0-0, qua đó giành vị trí nhì bảng H.

Sau ba trận, HLV Bubista nhiều khả năng sẽ lấy màn trình diễn trước Tây Ban Nha làm hình mẫu chiến thuật cho cuộc đối đầu Argentina ở vòng 1/16.

Chiến lược gia 56 tuổi tiếp tục đặt niềm tin vào lối phòng ngự giàu thể lực, kỷ luật và sự tập trung cao độ của học trò. Cape Verde cũng đón tin vui hậu vệ trái Sidny Cabral trở lại sau án treo giò.

Thế nhưng, ngay cả khi sở hữu đội hình mạnh nhất, Cape Verde vẫn phải đối mặt với thử thách cực đại trước Argentina.

Nhà ĐKVĐ Thế giới đã ghi bàn trong 12 trận World Cup liên tiếp và được dẫn dắt bởi một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Lionel Messi vừa bước sang tuổi 39 nhưng vẫn cho thấy khát khao mãnh liệt chinh phục chức vô địch World Cup thứ hai trong sự nghiệp, đồng thời hướng đến danh hiệu Vua phá lưới đầu tiên.

Messi đang hướng đến những kỷ lục mới - Ảnh: BR Football

Messi đang thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, với 6 pha lập công dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức 2,37.

Khả năng chọn vị trí và khai thác khoảng trống trong không gian hẹp của Messi là vũ khí lợi hại, trước Cape Verde thường xuyên bố trí cả 11 cầu thủ lùi sâu bên phần sân nhà.

Cape Verde sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ và tinh thần chiến đấu cao. Tuy nhiên, trước Argentina vượt trội về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm, chuyến phiêu lưu đầy cảm hứng của đội bóng châu Phi nhiều khả năng sẽ dừng lại.

Dự đoán: Argentina thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, Cabral; Livramento.