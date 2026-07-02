1. Cú sút chân phải của Harry Kane ở phút 86 như một sự giải thoát dưới mái vòm sân Mercedes (Atlanta).

Đội tuyển Anh đã trải qua quãng thời gian dài đầy căng thẳng trước CHDC Congo – một tập thể chơi hơn cả mong đợi. Dù gục ngã ở những phút cuối, họ vẫn để lại màn trình diễn quả cảm cùng nhiều thời điểm chơi bóng rất ấn tượng.

Harry Kane là người hùng của Anh. Ảnh: FA

Anh chỉ có thể khuất phục đối thủ bằng những đợt dồn ép không ngừng với các quả tạt vào vòng cấm (38 tình huống, chưa tính phạt góc – con số cao thứ 7 kể từ năm 1966) và sự sắc bén của Kane.

World Cup 2026 đang là sân khấu của những chân sút như Kylian Mbappe, Lionel Messi hay Erling Haaland, và tiền đạo của Bayern Munich vẫn bám sát cuộc đua với 5 bàn thắng.

“Có vẻ như ai cũng xem các trận đấu của người khác rồi muốn ghi nhiều hơn. Họ đều là những con cá mập”, HLV Thomas Tuchel nói với vẻ nhẹ nhõm sau trận.

Cú đúp của Kane đã chấm dứt sự kháng cự của thủ môn Lionel Mpasi, người khiến Jude Bellingham nhiều lần ôm hận nhưng cuối cùng không thể ngăn được đội trưởng tuyển Anh.

Đó là một ngày nghẹt thở với tuyển Anh, trước khi họ lên đường tới Mexico City để chạm trán Mexico trên sân Azteca ở vòng 1/8. Khó có cặp đấu nào hấp dẫn hơn ở vòng đấu tiếp theo.

CHDC Congo có thể chưa sở hữu bề dày lịch sử tại World Cup (mới lần thứ hai tham dự, sau kỳ giải năm 1974 dưới tên Zaire), nhưng không thiếu những cầu thủ trưởng thành từ các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Họ có tới 5 cầu thủ đang chơi ở Premier League trong đội hình xuất phát, cùng Brian Cipenga là ngôi sao giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Chính từ cánh của Cipenga, bộ phim nghẹt thở tại Atlanta bắt đầu, đồng thời phơi bày hệ thống phòng ngự mong manh như bơ chảy của tuyển Anh.

2. Bàn mở tỷ số của CHDC Congo là hình ảnh thu nhỏ cho sự lỏng lẻo nơi hàng thủ Anh. Không ai ngăn được trung vệ Chancel Mbemba thực hiện quả tạt, bóng đến Cipenga trong tư thế hoàn toàn thoải mái trước khi anh sút tung lưới Jordan Pickford.

Khoảnh khắc ghi bàn gỡ hòa của Kane. Ảnh: X/@HKane

Một pha phòng ngự thảm họa. Trong bối cảnh Reece James và Jarell Quansah vắng mặt, Djed Spence được bố trí trấn giữ hành lang phải, nhưng liên tục bị Cipenga khai thác.

Đó không phải bàn thắng mang tính nhất thời, mà phơi bày mọi vấn đề của đội bóng Thomas Tuchel ở cả hai đầu sân.

Bị buộc phải dâng cao tấn công, Anh lộ rõ sự thiếu ý tưởng trước một đại diện châu Phi biết triển khai bóng từ tuyến dưới và phối hợp mạch lạc hơn.

Yoane Wissa thường xuyên lùi sâu làm bóng, tạo ra những chuỗi phối hợp giàu tốc độ. Trong khi đó, Kane gần như mất hút.

Trong hiệp 1, CHDC Congo tấn công hiệu quả hơn Anh. Đội bóng xứ sương mù chỉ biết dồn bóng ra biên, đặc biệt sang phía Noni Madueke, trông chờ vào sự năng nổ của Jude Bellingham và những quả tạt liên tiếp.

Họ tạo ra không ít cơ hội, nhưng Lionel Mpasi chơi xuất thần. Đặc biệt, anh từ chối hai pha đánh đầu của Bellingham bằng những pha cứu thua xuất sắc.

Kane cũng bị Mpasi cản phá trong pha đối mặt. Trận đấu trở nên cởi mở, và CHDC Congo suýt nhân đôi cách biệt khi Wissa dứt điểm trúng cột dọc trong tình huống không bị ai kèm.

3. Hiệp 2 bắt đầu theo đúng kịch bản cũ, với thêm một pha cứu thua nữa của Mpasi trước Bellingham.

Tiền vệ của Real Madrid dường như không biết phải làm gì để đánh bại thủ thành đối phương. Rashford cũng bất lực. Áp lực dành cho Anh ngày càng lớn.

Niềm vui của Kane khi đưa Anh vào vòng 1/8. Ảnh: FA

Không tìm được khoảng trống ở trung lộ, Tuchel buộc phải làm mới hai cánh bằng việc tung Gordon và Saka vào thay Rashford cùng Madueke.

Bầu không khí tại Atlanta ngày càng nặng nề với người Anh, cho đến khi quả tạt từ Gordon được Kane đánh đầu tung lưới. Mpasi đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Tiếng hò reo trên khán đài là sự giải tỏa tột độ. Ít phút sau, Kane tự xoay sở khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng cho tuyển Anh.

Gordon, cầu thủ đang chịu nhiều chỉ trích sau 2 trận đầu, cũng góp dấu ấn lớn với pha kiến tạo thứ hai.

Brazil chật vật, Đức đã gục ngã, Hà Lan bị loại, và Anh cũng trải qua những phút giây vô cùng khốn khó. Đ

iều tuyệt vời nhất với thầy trò Tuchel sau tiếng còi mãn cuộc có lẽ là màn hát vang sau trận đấu, với bản Wonderwall của Oasis không thể thiếu.

(Nguồn: VTV)