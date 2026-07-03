Argentina vs Cape Verde, trận đấu mang đến những niềm vui và điều tuyệt vời, nơi khán giả được chiêm ngưỡng Messi cùng đồng đội chơi bóng, trước một đối thủ tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu ở World Cup 2026.

Để chuẩn bị cho trận tranh vé vòng 16 đội giữa Argentina vs Cape Verde, lực lượng an ninh đã được tăng cường, với nhiều chuẩn bị cụ thể và chi tiết, để ứng phó một Miami cuồng nhiệt đón Messi cùng đồng đội.

Chuyên gia dự đoán Vozinha và Cape Verde không thể cản Messi cùng Argentina. Ảnh: Khel Now

Sau vòng bảng hoàn hảo, toàn thắng cả 3 trận, trong đó Messi trận nào cũng ghi bàn và hiện đang cùng Mbappe dẫn đầu danh sách Vua pha lưới World Cup 2026 – 6 bàn, Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch của mình với thử thách mang tên Cape Verde.

Sự có mặt của Cape Verde tại vòng 32 đội là một bất ngờ lớn, có thể gọi là kỳ tích với thủ thành Vozinha và các đồng đội.

Đội bóng lần đầu dự World Cup nhận sự khen ngợi bởi tinh thần thi đấu quả cảm, không lùi bước, đã khiến Tây Ban Nha ra quân không như ý (hòa 0-0). Sau đó Cape Verde có trận hòa 2-2 với Uruguay, trước khi hòa không bàn thắng Saudi Arabia ở lượt đấu cuối.

Cape Verde ghi dấu ấn trong lần đầu dự World Cup. Ảnh: Euro Foot

Cape Verde giành quyền đi tiếp ở World Cup 2026, với tư cách là đội xếp nhì bảng H, khiến Uruguay ngậm ngùi về nước sớm.

Trước mắt Cape Verde là ‘núi cao’ khác, sau cuộc đấu với Tây Ban Nha, nhưng Vozinha và đồng đội có gì mà sợ hãi, khi niềm tự hào và khí thế chiến đấu xâm chiếm tất thảy trái tim họ.

Thế nên, không phải họ mà Argentina mới là đội phải hết sức cẩn trọng trong cuộc đấu này, bất kể sở hữu lực lượng mạnh hơn hẳn và có một Messi thiên tài.

Đoàn quân của HLV Scaloni cần chơi đúng sức mình, cho thấy được bản lĩnh cũng như sức mạnh của một tập thể vô cùng gắn kết.

Với thành tích khó tin tại vòng đấu loại trực tiếp ở các giải đấu lớn của Argentina, có vẻ sẽ không có ‘địa chấn’ xảy ra tại World Cup 2026. Cụ thể, Messi và đồng đội đang hướng đến trận thắng thứ 10 liên tiếp ở đấu trường châu lục và World Cup.

Lần gần nhất Argentina thua trận (0-2 trước Brazil) ở vòng đấu loại trực tiếp là tại bán kết Copa America 2019. Kể từ đó, Scaloni dẫn dắt đội giành 2 Copa America và xen giữa đó là chức vô địch World Cup 2022.

Vào 5h sáng ngày 4/7, Vozinha và Cape Verde có thể gây khó cho Argentina, nhưng Messi được dự đoán sẽ tạo nên sự khác biệt.

Nhưng chuyên gia Chris Sutton tin rằng, Cape Verde không thể cản bước Messi cùng Argentina. Ảnh: AFA

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton đưa ra đánh giá: “Cape Verde giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ ngăn cản được Argentina, đội bóng có lẽ là bản lĩnh và lọc lõi nhất giải đấu. Bên cạnh đó là khả năng định đoạt trận đấu của Messi”.

Dự đoán được đưa ra: Argentina thắng 2-0 Cape Verde. Chuyên gia Sportsmole cũng dự đoán Messi và đồng đội thắng với kết quả tương tự. Trong khi đó, Sportskeeda lựa chọn tỷ số Argentina thắng 3-0 Cape Verde.

Đội hình dự kiến:

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.