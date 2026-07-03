Úc (4 điểm) xếp nhì bảng D và Ai Cập (5 điểm) đứng thứ 2 bảng G, sau Bỉ, sẽ cạnh tranh chiếc vé vào vòng 16 đội ở cuộc so tài lúc 1h ngày 4/7 trên sân Dallas.

Đội bóng của HLV Popovic khởi đầu World Cup 2026 với chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Úc đã không thể duy trì đà thắng, khi để thua chủ nhà Mỹ với tỷ số tương tự.

Các chuyên gia dự đoán Ai Cập thắng Úc lấy vé đi tiếp. Ảnh: Khel Now

Họ hòa 0-0 Paraguay ở trận cuối vòng bảng, khiến 2 đội có cùng 4 điểm, nhưng Úc xếp trên nhờ có hiệu số tốt hơn.

Trong khi đó, Ai Cập giành quyền đi tiếp với thành tích bất bại (1 thắng, 2 hòa). Salah và đồng đội chia điểm Bỉ với tỷ số 1-1 ấn tượng. Ở trận đấu sau đó, họ thắng thuyết phục New Zealand 3-1, trước khi có trận hòa khác (cũng 1-1) khi đấu Iran.

Xét về thành tích World Cup, Úc đang là đội làm tốt hơn, với việc từng lọt vào vòng 16 đội vào năm 2006 và 2022, nơi họ để thua Argentina.

Còn Ai Cập thì chưa từng góp mặt ở vòng tranh vé 1/8 ấy, kể từ năm 1934 và đây mới chỉ là lần thứ 4 họ tham gia World Cup.

Hai đội mới chỉ gặp nhau 1 lần trong quá khứ, diễn ra vào năm 2010 và Ai Cập đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Chạm trán Ai Cập, Úc thiếu vắng Jacob Italiano và Matheu Leckie do chấn thương.

Phía Ai Cập, ngôi sao Mohamed Salah, Hamdy Pathy, Abdelmaguid, Abdelmonem và El Fotouh đều đang gặp vấn đề thể lực. Đội cũng không có Mohanad Lasheen (bị treo giò do nhận 2 thẻ vàng).

Chuyên gia BBC, Chris Sutton không nghĩ Salah sẽ ghi bàn ở trận đấu này. Ảnh: Imago

Úc vs Ai Cập hứa hẹn một trận đấu căng thẳng. Dù sở hữu hàng thủ chắc chắn thì Úc cũng phải hết sức dè Salah và Omar Marmoush, trong khi HLV Popovic phải giúp đội cải thiện khâu ghi bàn. Ở vòng bảng, Úc ghi được 2 bàn và đều ở trận ra quân, sau đó họ ‘tịt ngòi’.

Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, Salah không ghi bàn ở trận này, 2 đội thi đấu giằng co, không bên nào chủ động tấn công nên sẽ hòa nhau 0-0 trong 120 phút, trước khi Ai Cập thắng Úc trên chấm 11m.

Tuy nhiên, chuyên gia Sportskeeda thì nghĩ trận đấu được giải quyết trong 90 phút, với việc Ai Cập thắng tối thiểu 1-0 Úc.

Còn 2 chuyên gia Sportsmole và Khel Now có cùng dự đoán, Ai Cập 2-1 Úc.

Đội hình dự kiến:

Úc: Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush.