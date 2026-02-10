3h15 ngày 11/2, sân London:

Nhờ tấm thẻ đỏ của đội trưởng Tottenham - Cristian Romero, MU đã có thêm chiến thắng dễ dàng 2-0 và tiếp tục giữ vững vị trí thứ tư trên BXH Premier League.

Không những chiếm ưu thế trong cuộc đua tốp 4 so với Chelsea và Liverpool, Quỷ đỏ còn rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ ba là Aston Villa xuống còn 3 điểm.

Bruno Fernandes chơi hay trong vai trò tiền vệ tấn công sở trường - Ảnh: Premier League

Michael Carrick tiếp tục chứng minh năng lực khi giúp đội bóng thành Manchester tìm lại niềm cảm hứng chơi bóng và duy trì tinh thần hưng phấn suốt chuỗi trận vừa qua.

Hàng công MU thực sự thăng hoa, ghi bàn trong 14 trận liên tục và chỉ có 1/9 lần làm khách gần nhất kết thúc bằng thất bại.

Khi được trả về đúng vị trí tiền vệ tấn công sở trường, thủ quân Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối, kiến tạo cho đồng đội, Bruno còn trực tiếp ghi những bàn thắng quyết định.

Tương tự MU, West Ham cũng xoay chuyển tình thế ngoạn mục và khao khát trụ hạng khi giành 9/12 điểm tối đa ở bốn vòng vừa qua Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng 2-0 trước Burnley là liều thuốc hoàn hảo để xoa dịu nỗi đau sau thất bại đầy cay đắng 2-3 trên sân Chelsea. Từ vị thế thấp, đội bóng thành London chỉ còn kém Nottingham Forest (xếp thứ 17) đúng 3 điểm.

Bên cạnh việc đánh bại Queens Park Rangers, Sunderland và Tottenham hồi tháng một, West Ham giành tiếp 4/5 chiến thắng gần đây.

Cả MU lẫn West Ham đều khao khát giành 3 điểm - Ảnh: Sun

Tuy nhiên, tin vui cho MU là thành tích trên sân nhà của West Ham khá tệ, chỉ thắng 1 trong 16 gần nhất đón tiếp các đối thủ tại Premier League.

Chạm trán MU hừng hực khí thế, đoàn quân HLV Nuno Santo sẽ phải chơi với 200% khả năng để ngăn đà thăng hoa bên phía đối thủ.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 3/4 (3/4: 0) - TX: 3 hòa

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

West Ham: Lukasz Fabianski chấn thương. Todibo bị treo giò.

MU: De Ligt, Dorgu và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Potts; Bowen, M. Fernandes, Summerville; Castellanos.

MU: Lammens; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, B. Fernandes, Mbeumo; Cunha.