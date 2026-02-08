Tiếp đà thăng hoa

MU tiếp tục nối dài chuỗi thăng hoa dưới thời Michael Carrick bằng chiến thắng thuyết phục trước Tottenham, trong khuôn khổ vòng 25 Premier League 2025/26.

Bốn trận, 4 chiến thắng – con số đủ để khắc họa rõ nét tác động tức thì mà nhà cầm quân người Anh tạo ra kể từ khi tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford.

MU tiếp tục phong độ ấn tượng. Ảnh: MUFC

Không chỉ là điểm số, điều quan trọng hơn nằm ở diện mạo, một MU mạch lạc, chủ động và đầy sinh khí.

Tottenham hành quân đến Manchester trong bối cảnh u ám, vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại các giải quốc nội trong năm 2026 (6 trận Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup).

Mọi thứ càng tệ hơn khi Cristian Romero – người vẫn được HLV Thomas Frank giữ băng đội trưởng bất chấp những phát ngôn gây tranh cãi trước đó – lại trở thành tâm điểm tiêu cực.

Ngay từ đầu trận, MU đã áp đặt thế trận. Chỉ vài chục giây sau tiếng còi khai cuộc, Bruno Fernandes dẫn bóng trung lộ rồi mở ra cơ hội cho Bryan Mbeumo, dù cú dứt điểm đầu tiên chưa trúng đích.

Casemiro sau đó thử tài Guglielmo Vicario bằng cú sút xa uy lực, báo hiệu buổi chiều bận rộn cho hàng thủ Spurs.

Bước ngoặt đến ở phút 29. Trong một tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, Romero phạm lỗi thô bạo với Casemiro. Trọng tài Michael Oliver lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp.

Đó là chiếc thẻ đỏ thứ 2 của Romero chỉ trong 10 trận, lần thứ 6 anh bị truất quyền thi đấu trong màu áo Tottenham. Frank chết lặng bên đường biên, còn đội khách gần như sụp đổ từ khoảnh khắc ấy.

Chơi hơn người, MU gia tăng sức ép và nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế. Trước khi hiệp 1 khép lại, từ tình huống phạt góc, Kobbie Mainoo chuyền ngược ra rìa vòng cấm để Mbeumo dứt điểm mở tỷ số.

Pha lập công này cũng là bàn thứ 10 của anh sau 21 lần ra sân, đặc biệt hiệu quả trong hệ thống tấn công mà Carrick xây dựng.

Bruno tham gia vào 200 bàn thắng trong màu áo “Quỷ đỏ”. Ảnh: MUFC

Old Trafford bùng nổ. MU tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội, Casemiro đánh đầu bị Vicario đẩy qua xà, Amad Diallo, sau một pha bỏ lỡ, làm tung lưới đội khách đầu hiệp 2 nhưng việt vị, còn Luke Shaw và Dalot cũng liên tiếp khiến thủ môn Spurs phải làm việc vất vả.

Giá trị vàng của Carrick

Về mặt chiến thuật, Carrick giữ nguyên đội hình chiến thắng các trận trước, vận hành cấu trúc gần với 4-1-1-3-1, trong đó Mainoo đá cao hơn Casemiro ở “buồng máy”.

Sự cân bằng giữa kiểm soát và chuyển trạng thái giúp “Quỷ đỏ” vừa chắc nhịp giữa sân vừa bùng nổ ở hai biên, nơi Diallo và Matheus Cunha liên tục khoét sâu hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Tottenham thiếu kết nối giữa các tuyến, trái ngược những trận đấu tại Champions League.

Xavi Simons là điểm sáng hiếm hoi với vai trò nhạc trưởng lệch trái, tạo cơ hội cho Conor Gallagher rồi Dominic Solanke, song các pha dứt điểm đều hỏng ăn.

Khi Destiny Udogie chấn thương rời sân sau giờ nghỉ, hy vọng lội ngược dòng của Spurs gần như tắt hẳn.

Frank tung liền 3 sự thay đổi nhân sự – Kolo Muani, Bissouma, Mathys Tel – nhưng không tạo khác biệt. MU kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, pressing có chọn lọc và luân chuyển bóng trơn tru trước một đối thủ rệu rã.

Bàn kết liễu đến ở phút 81. Dalot tạt bóng từ cánh phải, Fernandes băng vào chạm tinh tế bằng ống chân, đưa bóng đập đất rồi bay vào góc trái khung thành Vicario.

Một pha xử lý ngẫu hứng nhưng thể hiện bản năng sát thủ của đội trưởng MU. “Nhiều người sẽ nghĩ tôi không cố ý, nhưng tôi biết bóng sẽ đập đất nên chỉ cần cắt ngang hướng thủ môn”, Fernandes chia sẻ sau trận.

Carrick tiếp tục gây ấn tượng. Ảnh: MUFC

Bruno Fernandes tham gia vào bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp với đội chủ sân Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League (trên mọi mặt trận) – 104 bàn và 96 kiến tạo, sau 314 trận. Chỉ Wayne Rooney nhanh hơn (295 trận). Cristiano Ronaldo là 339 trận.

Chiến thắng 2-0 không chỉ giữ MU trong nhóm dự Champions League, mà còn củng cố niềm tin rằng kỷ nguyên Carrick đang hình thành.

Lần gần nhất họ thắng 4 trận liên tiếp ở giải quốc nội là dưới thời Erik ten Hag vào tháng 2/2024. Tất nhiên, khi đó đội cũng chưa tạo ra cảm giác kiểm soát rõ rệt như hiện tại.

“Bàn tay Midas” là cụm từ truyền thông Anh bắt đầu nhắc tới Carrick. Ông chưa thay đổi mọi thứ trong một sớm một chiều, nhưng đã trả lại cấu trúc, niềm tin và tính tổ chức cho đội bóng.

Một MU khác đang vận hành. Giá trị vàng của Carrick là không thể phủ nhận.