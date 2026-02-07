Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 24 16 5 3 29 53
2 Manchester City 24 14 5 5 26 47
3 Aston Villa 24 14 4 6 9 46
4 Manchester United 24 11 8 5 8 41
5 Chelsea 24 11 7 6 15 40
6 Liverpool 24 11 6 7 6 39
7 Brentford 24 11 3 10 4 36
8 Sunderland 24 9 9 6 1 36
9 Fulham 24 10 4 10 -1 34
10 Everton 24 9 7 8 -1 34
11 Newcastle 24 9 6 9 0 33
12 Bournemouth 24 8 9 7 -3 33
13 Brighton 24 7 10 7 2 31
14 Tottenham 24 7 8 9 2 29
15 Crystal Palace 24 7 8 9 -4 29
16 Leeds 25 7 8 10 -9 29
17 Nottingham Forest 25 7 5 13 -13 26
18 West Ham 24 5 5 14 -19 20
19 Burnley 24 3 6 15 -22 15
20 Wolves 24 1 5 18 -30 8

  • Xuống hạng