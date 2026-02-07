Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|24
|16
|5
|3
|29
|53
|2
|Manchester City
|24
|14
|5
|5
|26
|47
|3
|Aston Villa
|24
|14
|4
|6
|9
|46
|4
|Manchester United
|24
|11
|8
|5
|8
|41
|5
|Chelsea
|24
|11
|7
|6
|15
|40
|6
|Liverpool
|24
|11
|6
|7
|6
|39
|7
|Brentford
|24
|11
|3
|10
|4
|36
|8
|Sunderland
|24
|9
|9
|6
|1
|36
|9
|Fulham
|24
|10
|4
|10
|-1
|34
|10
|Everton
|24
|9
|7
|8
|-1
|34
|11
|Newcastle
|24
|9
|6
|9
|0
|33
|12
|Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|-3
|33
|13
|Brighton
|24
|7
|10
|7
|2
|31
|14
|Tottenham
|24
|7
|8
|9
|2
|29
|15
|Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|-4
|29
|16
|Leeds
|25
|7
|8
|10
|-9
|29
|17
|Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|-13
|26
|18
|West Ham
|24
|5
|5
|14
|-19
|20
|19
|Burnley
|24
|3
|6
|15
|-22
|15
|20
|Wolves
|24
|1
|5
|18
|-30
|8
- Xuống hạng
Lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League đã khép lại, xác định rõ 8 đội vào thẳng vòng 1/8 và 16 CLB phải bước vào loạt play-off đầy khắc nghiệt.