Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 25
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
07/02/2026 03:00:00 Leeds  3-1  Nottingham Forest FPT Play
07/02/2026 19:30:00 Manchester United  2-0  Tottenham FPT Play
07/02/2026 22:00:00 Wolves  1-3  Chelsea FPT Play
07/02/2026 22:00:00 Burnley  0-2  West Ham FPT Play
07/02/2026 22:00:00 Fulham  1-2  Everton FPT Play
07/02/2026 22:00:00 Arsenal  3-0  Sunderland FPT Play
07/02/2026 22:00:00 Bournemouth  1-1  Aston Villa FPT Play
08/02/2026 00:30:00 Newcastle 2-3  Brentford FPT Play
08/02/2026 21:00:00 Brighton - Crystal Palace FPT Play
08/02/2026 23:30:00 Liverpool - Manchester City FPT Play