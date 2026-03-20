Cuộc đối đầu CA TP.HCM vs Đồng Nam ở tứ kết Cúp Quốc gia rất đáng chờ đợi. Ở trận đấu này, CA TP.HCM chỉ được dùng 1 ngoại binh. Trong khi đó, Đồng Nai có chất lượng đội hình tốt nhất ở giải hạng Nhất hiện tại, đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Trước trận đấu, CA TP.HCM thắng PVF-CAND ở vòng 16 V-League, giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giải tỏa được tâm lý. Tuy nhiên, cuộc đón tiếp Đồng Nai được dự báo nhiều khó khăn khi đội chủ sân Thống Nhất phải đặt niềm tin vào các cầu thủ nội. Có điều hiện tại tiền đạo chủ lực Tiến Linh cùng các chân sút khác không có phong độ tốt.

Đồng Nam sẵn sàng cho trận đối đầu với CA TP.HCM. Ảnh: Đồng Nai FC

Tính từ đầu mùa giải, Tiến Linh mới ghi được 3 bàn. Việc đánh rơi phong độ khiến anh mất suất lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia. Việc Tiến Linh bất lực trước hàng thủ Đồng Nai hoàn toàn có thể xảy ra, buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải có những tính toán về nhân sự, chiến thuật.

Trong khi đó, Đồng Nam có sự cân bằng ở cả ba tuyến, với những cầu thủ chất lượng. Đặc biệt trên hàng công, những Minh Vương, Xuân Trường, Tự Nhân, Thanh Bình... đang đạt phong độ cao nhất.

Với sự chuẩn bị kỹ, Đồng Nai làm tất cả đánh bại CA TP.HCM, giành vào bán kết Cúp Quốc gia, hướng tới mục tiêu giành cú ăn hai ở mùa giải năm nay.