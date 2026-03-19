Tất tay cho tấn công

Nhìn vào quân số ở hàng tiền vệ ở đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu diễn ra vào cuối tháng 3 này, có thể thấy HLV Kim Sang Sik đang ưu tiên cho mặt trận tấn công.

Cụ thể, 5/6 tiền vệ được triệu tập đều là những mẫu cầu thủ có tư duy sáng tạo, khả năng đột biến và xu hướng dâng cao thường trực gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Khang, Hai Long và tân binh Hoàng Hên.

HLV Kim Sang Sik đang gọi rất nhiều tiền vệ có xu hướng tấn công

Việc triệu tập số lượng lớn các tiền vệ giỏi chơi tấn công cho thấy ý đồ của HLV Kim Sang Sik là muốn xây dựng tuyến giữa có khả năng kiểm soát bóng, sẵn sàng “bóp nghẹt” đối thủ ngay trên phần sân nhà.

Nói rõ hơn, chiến lược gia người Hàn Quốc đang hy vọng đội nhà có thể chơi tấn công một cách mạnh mẽ, hiệu quả hơn so với thời gian vừa qua với những trận đấu mà tính sáng tạo, sự hiệu quả của tuyển Việt Nam được đánh giá rất thấp.

Và canh bạc của ông Kim Sang Sik

Trong khi hàng tiền vệ chật chội với quá nhiều cái tên có thể tạo ra sự đột biến, thì ở vị trí "mỏ neo", Lê Phạm Thành Long là cái tên duy nhất có xu hướng đánh chặn thuần túy.

Đây chính là điều gây tranh cãi nhất trong đợt tập trung này. Thành Long sẽ đóng vai trò như một "máy quét" đơn độc, gánh vác toàn bộ nhiệm vụ dọn dẹp và thu hồi bóng để các đồng đội phía trên yên tâm tấn công.

Điều này sẽ giúp tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng ở chiều ngược lại có lý do phải lo cho hàng phòng ngự

Thế nên, việc chỉ gọi duy nhất một tiền vệ trụ cho thấy HLV Kim Sang Sik sẵn sàng chấp nhận rủi ro cực lớn ở khâu phòng ngự từ xa. Nói cách khác, sự "tất tay" này mang dáng dấp của một ván bài mạo hiểm thực sự dành cho tuyển Việt Nam.

Nếu Thành Long không thể quán xuyến hết khoảng trống trước mặt hàng thủ, hoặc chẳng may gặp vấn đề về thể lực, hệ thống của tuyển Việt Nam sẽ rất dễ bị tổn thương trước các pha phản công chớp nhoáng của Malaysia, Bangladesh vốn được coi khó hơn so với Lào hay Nepal ở những trận đấu gần.

Tất nhiên, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng còn một số phương án khác như đẩy Đình Trọng, Việt Anh lên làm nhiệm vụ thu hồi bóng cùng Thành Long, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế hơn là sự chủ động cần phải có ở mỗi đội bóng.

Nhưng, dù sao 2 trận đấu tới đây dù không hẳn là nhẹ nhàng về mục tiêu, tuy nhiên áp lực kết quả chưa phải quá lớn để HLV Kim Sang Sik quá bận tâm với quyết định nhân sự có phần mạo hiểm của mình.