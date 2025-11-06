Sau khi được CLB Thép Xanh Nam Định thông báo về tình trạng sức khỏe của Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập trở lại tiền đạo sinh năm 1997 vào danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào, vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Dù tái xuất sau gần 1 năm chữa trị chấn thương gãy chân, nhưng khả năng thi đấu của Xuân Son ở trận gặp Lào vẫn bỏ ngỏ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc HLV Kim Sang Sik sử dụng tiền đạo người Brazil ở thời điểm này là rất mạo hiểm. Có thể chiến lược gia người Hàn Quốc gọi Xuân Son là vì muốn được trực tiếp kiểm tra tình trạng sức khỏe, cảm giác bóng của chân sút Thép Xanh Nam Định.

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Trong khi Xuân Son trở lại, Đỗ Hoàng Hên vẫn phải chờ tới đợt tập trung kế tiếp của tuyển Việt Nam. Dù vừa nhận quốc tịch nhưng tiền vệ này chưa đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG Việt Nam theo quy định của FIFA. Đỗ Hoàng Hên là "của để dành" cho trận gặp Malaysia vào tháng 3/2026.

Danh sách tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của nhiều cựu binh như Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Đình Triệu, Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Quang Vinh, Văn Vỹ, Quang Hải, Hai Long, Tuấn Hải, Tiến Linh...

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi các cầu thủ trụ cột của U22 Việt Nam được HLV Kim Sang Sik tập trung cho nhiệm vụ SEA Games và VCK U23 châu Á 2026.

So với đợt tập trung gần nhất, danh sách lần này của tuyển Việt Nam ghi nhận hai tân binh là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CA TP.HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM) — những gương mặt mới hứa hẹn mang đến làn gió tươi trẻ cho đội tuyển.

Tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 10/11, có ít ngày tập luyện tại Phú Thọ trước khi di chuyển sang Lào vào ngày 15/12.