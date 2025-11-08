Mục tiêu lớn

Theo tính toán ban đầu, HLV Kim Sang Sik đặt nặng mục tiêu giành HCV SEA Games cùng U22 Việt Nam và chơi tốt tại VCK U23 châu Á 2026. Đây là lý do chính khiến thuyền trưởng người Hàn Quốc chăm chút đặc biệt cho lứa cầu thủ này suốt thời gian qua.

Trên thực tế, theo đánh giá từ giới chuyên môn, HLV Kim Sang Sik buộc phải thành công với U22 nếu muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Lý do là bởi ông vẫn chưa xây dựng được một lối chơi thực sự ấn tượng ở cả U22 Việt Nam lẫn tuyển Việt Nam suốt thời gian nắm quyền.

HLV Kim Sang Sik muốn cùng U22 Việt Nam chinh phục các giải đấu trẻ

Đặc biệt, thất bại nặng nề trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6 đã khiến cánh cửa đến VCK gần như đóng chặt, cho nên U22 (hay U23) là cứu cánh nếu như ông Kim Sang Sik muốn tiếp tục gắn bó cùng bóng đá Việt Nam.

Vì những lý do này, đã có nhiều dự đoán rằng trong đợt tập trung tháng 11 sắp diễn ra, HLV Kim Sang Sik tập trung toàn bộ sự chú ý và đích thân dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc, trong khi giao tuyển Việt Nam cho trợ lý Đinh Hồng Vinh nắm quyền trước khi quay lại ngay thềm trận gặp Lào.

Vì đâu ông Kim Sang Sik “quay xe”?

Trong ngày công bố danh sách tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, trái với dự đoán HLV Kim Sang Sik đã đưa ra thông điệp khá rõ ràng (dù không trực tiếp): nhường quyền chỉ đạo tại Panda Cup cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Điều này có nghĩa thuyền trưởng người Hàn Quốc đích thân dẫn dắt tuyển Việt Nam trong những ngày tới đây, thay vì sang Trung Quốc nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Lào.

Nhưng những diễn biến mới nhất khiến HLV Kim Sang Sik... quay xe

Sự thay đổi chiến lược này của chiến lược gia người Hàn Quốc rõ ràng có lý do. Thứ nhất, cánh cửa dự Asian Cup của tuyển Việt Nam đang rộng mở vì những lùm xùm liên quan tới việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Một khi tuyển Malaysia bị xử thua ở cả 2 trận thắng Nepal và tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang Sik được hưởng lợi lớn. Do vậy, vị thuyền trưởng muốn trực tiếp theo sát đội nhà để chuẩn bị cho VCK diễn ra tại Saudi Arabia vào năm 2027.

Thứ hai, sự lo lắng về U22 đã giảm nhẹ. Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng với lứa cầu thủ tài năng vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV SEA Games sắp tới. Điều này cho phép ông Kim tạm thời tin tưởng giao phó cho trợ lý nắm quyền.

Quan trọng hơn, chiến lược gia người Hàn Quốc dành sự quan tâm lớn hơn với tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại còn bởi vấn đề nhân sự nhập tịch. Sắp tới, khả năng sẽ có thêm những cầu thủ nhập tịch chất lượng cao như Gustavo, Janclesio, Geovane, Patrik Lê Giang bổ sung...

Việc HLV Kim Sang Sik trực tiếp sâu sát ngay từ lúc này là hợp lý để khi nhóm tân binh vừa nhập tịch góp mặt, ông có thể xây dựng lối chơi và sự gắn kết một cách nhanh chóng nhằm chinh phục mục tiêu Asian Cup và xa hơn là vòng loại World Cup 2030.