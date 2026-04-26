CAHN đang dẫn đầu BXH LPBank V-League với 48 điểm, hơn Thể Công Viettel (đứng thứ 2) 7 điểm. Với phong độ rất ấn tượng hiện tại, rất khó có khả năng đội bóng ngành công an sẩy chân trước một đối thủ yếu. Họ đang rất tự tin giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón SLNA.

Trên thực tế, CAHN không thể chủ quan bởi SLNA cũng đang có phong độ tốt. Với việc gần như đã trụ hạng thành công, tâm lý của các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ rất thoải mái. Về chuyên môn, họ chơi thực dụng hơn dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, nhờ đó giành chiến thắng trước các đối thủ như Hà Tĩnh, Hải Phòng hay SHB Đà Nẵng.

Đình Bắc đang có phong độ ấn tượng.

Dĩ nhiên SLNA khó có thể so với CAHN ở thời điểm hiện tại về mọi mặt, chưa kể bất lợi thi đấu trên sân khách. Đội chủ sân Vinh làm hết khả năng để giành 1 điểm trước CAHN, nhưng đây là nhiệm vụ không dễ hoàn thành.

CAHN đang bay cao dưới thời HLV Polking. Các cầu thủ trụ cột như Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Đình Bắc, Alan... đều đang có phong độ tốt. Đặc biệt tiền đạo Đình Bắc ghi bàn ở cả ba trận gần nhất (4 bàn), là mối đe dọa với hàng phòng ngự SLNA.

Dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, nhưng trận đấu này chỉ cần CHN chơi đúng sức, họ sẽ làm được điều mình cần là chiến thắng, qua đó có thêm 3 điểm để tiến gần hơn tới ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Ở hai trận còn lại trong ngày 26/4, Hà Tĩnh quyết tâm có điểm trước CA TP.HCM, trong khi Thể Công Viettel phải đánh bại SHB Đà Nẵng nhằm duy trì thế bám đuổi với CAHN trong cuộc đua vô địch.