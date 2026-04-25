Chức vô địch tuyệt đối

Lần hiếm hoi trong lịch sử, một trận chung kết mà người hâm mộ Việt Nam không mang cảm giác lo âu, hồi hộp và chỉ có duy nhất một niềm tin: Đội bóng của HLV Cristiano Roland chiến thắng ra sao trước Malaysia để lên ngôi vô địch.

Niềm tin đó không chỉ xuất phát từ chiến thắng 4-0 ở trận đấu tại vòng bảng trước chính Malaysia mà còn đến từ hành trình rực rỡ của U17 Việt Nam suốt thời gian qua, cũng như tại giải U17 Đông Nam Á.

U17 Việt Nam vô địch một cách khá dễ dàng

15 trận bất bại liên tiếp, ghi 55 bàn thắng, lọt lưới chỉ 5 lần cho thấy sự toàn diện cả về sự ổn định của phong độ, chuyên môn của U17 Việt Nam dưới thời HLV người Brazil dẫn dắt.

Chính vì thế, chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở trận chung kết và lần thứ 4 vô địch giải U17 Đông Nam Á để nâng chuỗi bất bại lên con số 16 thực tế là kết quả của một hành trình chứ không đơn thuần ở thời điểm nhất định nào đó. Con số thống kê thuyết phục, đủ khẳng định chức vô địch U17 Đông Nam Á lần này của U17 Việt Nam mang giá trị tuyệt đối đến thế nào.

Giấc mơ lớn bắt đầu

Chức vô địch Đông Nam Á là một cột mốc, nhưng với lứa cầu thủ mà HLV Roland đang dẫn dắt dường như chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình vươn tầm châu lục.

Nếu như năm 2025, thầy trò HLV Roland phải dừng bước đầy tiếc nuối tại vòng bảng VCK châu Á dù đã cầm hòa Nhật Bản, Australia lẫn UAE thì năm 2026 sẽ là một câu chuyện rất khác.

Và giờ là lúc hiện thực hoá giấc mơ giành vé dự U17 FIFA World Cup

U17 Việt Nam hiện tại ngoài phong độ cao còn sở hữu nền tảng chuyên môn có thể nói là hiếm có đối với một lứa cầu thủ trẻ. Điềm tĩnh, biết cách áp đặt lối chơi lên đối thủ, quan trọng hơn là sự hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Dưới bàn tay của HLV Roland, các cầu thủ trẻ đã trưởng thành vượt bậc về tư duy chiến thuật, U17 Việt Nam không còn ra sân với tâm lý "học hỏi" mà bước đi với tâm thế của những người đi chinh phục.

Bóng đá luôn cần những cú hích, và chức vô địch này chính là bệ phóng hoàn hảo. Một chu kỳ thành công mới đang mở ra, cho nên với những gì đã trình diễn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin rằng: Sau những chiến tích của lứa đàn anh U23 Việt Nam một trang sử mới huy hoàng hơn mang tên World Cup đang chờ U17 Việt Nam viết tiếp tại Qatar vào tháng 5 tới.